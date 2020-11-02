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台灣10月PMI上揚、NMI下跌 仍雙雙擴張
中華經濟研究院今（2）日發布10月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）為59.3，為2018年2月以來最快擴張速度，指數較上月續揚1.6，是連續第四個月擴張。非製造業經理人指數（NMI）為53.4， 指數續跌2.2。不過，指數連續五個月擴張，但擴張速度稍緩下來。
大家比較關心的營造不動產業，經理人指數為56.8，仍是擴張。中經院助研究員陳馨蕙表示，廠商調查反映，叫不到工人，租不到機械設備，還是很熱。
中經院院長張傳章指出，業者反映擔心國際第二波疫情，但是恐慌情緒不會像第2季那麼恐慌。
張傳章指出，製造業的新增訂單、生產指數超過60，而且指數各攀升4.5跟2.4，是本月全體PMI擴張加快的主要動力來源。
另外，他說，受疫情影響最深的兩大產業，包括基礎原物料產業和電力暨機械設備產業，都已經步出谷底，原物料上漲，訂單回流。基礎原物料產業PMI為60.2，電力暨機械設備產業PMI為53.1。六大產業皆呈擴張。
非製造業的八大產業中，有兩個產業回報緊縮，住宿餐飲業指數為42.9， 批發業指數為48.3。其他六大產業則維持擴張。
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