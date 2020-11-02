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不妙！勞動基金今年前九月賺22億 收益率僅0.05%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前9月，勞動基金收益數為22.4億元，收益率僅剩0.05%，8月單月大賠749億元。圖／聯合報系資料照
勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前9月，勞動基金收益數為22.4億元，收益率僅剩0.05%，8月單月大賠749億元。圖／聯合報系資料照

隨著新冠肺炎疫情升溫，勞動基金績效再轉壞。勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前9月，勞動基金收益數為22.4億元，收益率僅剩0.05%，9月單月大賠749億元。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1780.3億元，8月單月再賺489.5億元，累計前8月收益數為771.4億元，收益率為1.81%。然而，到了9月，單月大賠749億元，累計前9月收益數跌至22.4億元，收益率下跌至0.05%。

勞動基金運用局表示，9 月隨著歐洲地區疫情再度升溫， 美中貿易關係緊張、美國財政紓困方案擱置及美國總統大選等不確定因素干擾，金融市場波動度加劇。MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權 股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，9 月份單月 表現分別為-3.22％、-2.29％、-1.61％、-0.60％、-0.36％及-3.20％， 累計今年表現分別為 1.37％、2.77％、-1.29％、4.32％、5.72％及-13.28 ％。

整體勞動基金截至 109 年 9 月底止規模為 4 兆 4,514 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 6,465 億元，舊制勞退基金規模為 8,966 億元，勞保基金規模為 7,482 億元。勞動基金依市場情勢審慎動態調整資產配置，多元布局於國內外金融市場，今年截至 9 月底止，整體勞動基金評價後收益數為 22.4 億元，收益率 0.05％。

新、 舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為-0.38％、-0.07％、1.54％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 3,915 億元， 收益數為 53.9 億元，收益率為 1.49％。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，各國持續寬鬆貨幣與財政刺激政策，以金融市場而言，資金面仍非常充裕，惟各國疫情反覆，加上疫苗上巿安全疑慮，經濟前景仍具不確定性，勞動基金運用局仍將審慎操作。

勞動基金 疫情

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