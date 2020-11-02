華為5G進展變慢 謝金河：華為的逆襲沒有那麼順遂

美中角力一路從貿易戰打到科技戰，財信傳媒董事長謝金河認為，美國對華為的制裁可說是重中之重，「這兩年華為的5G進展變慢了，最近提供5G小型基地台設備的京信通信、中國鐵塔股價都大跌，看起來華為的逆襲沒有那麼順遂」。

謝金河今(2)日在臉書上以「任正非的華為下一步」發文表示，任正非在上海交大、及上海復旦的大學論壇中說：華為剛開始遇到困難，以為是合規上出了問題，但接下來第二棒、第三棒、第四棒接連打下來，才發現原來「美國的一些政治家希望我們死！」。

謝金河說，任正非認為，未來華為公司要真正強大起來，要向一切人學習，包括自己的敵人！任正非說「華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打過來，而且把我們打昏了⋯」。

謝金河指出，在重要時刻，任正非都會跳出來，而且，他的講話，說理清楚，別人一聽就懂。例如，美中貿易戰開打，任正非就在公司內部表示：「華為的苦日子來了！他説芯片是急不來的，有些人為了在股市圈錢，蓄意誇大」；「我們要堅定地向美國學習，把差距縮小到能活下來為止⋯」；任正非也指示，在贏者通吃的時代，華為必須抓住科技發展的動能，成為領導的企業。

謝金河強調，任正非前天在微信上發言，華為今天遇到的困難，是設計的先進芯片，國內的基礎工業還造不出來，華為不可能又做產品，又去製造芯片，任正非認為要改變基礎教育，他說如果允許差別化教育，就會奼紫嫣紅。

謝金河表示，任正非也強調中國必須嚴格落實知識產權，科技原創力才能提升。任正非說，「如果把英國工業革命當成指數100，那麼美國是150，中國是70，中國差的30是原創」。

謝金河表示，這兩天報載華為準備在上海自力研發去美化芯片，以任正非的睿智，可以好好看未來這一局，不過，謝金河認為，半導體卡在設備，難度會升高很多。「這兩年華為的5G進展也變慢了。最近提供5G小型基地台設備的京信通信，中國鐵塔股價都大跌，看起來華為的逆襲沒有那麼順遂」。