出口暢旺 上季GDP增3.33％

主計總處昨（30）日指出，新冠肺炎疫情重挫台灣上半年經濟，然而拜出口暢旺之賜，第3季經濟出現強勁反彈，概估今年第3季經濟成長率為3.33%，為2018年第3季以來最高。

主計總處概估今年第3季經濟成長率3.33%，較今年8月預測數2.01%增加1.32個百分點。經季調後，較第2季成長率並折算年率，即「季增年率」高達18.89%，主計總處專門委員吳佩璇說，反轉力道是2010年第1季、金融海嘯以來最強的一次。

因為今年第3季經濟成長率強勁反彈，若今年第4季原預測值不變前提下，今年全年經濟成長率將由8月預測的1.56%上修至1.9%。

吳佩璇指出，出口表現明顯優於預期。受惠5G布建、遠距商機及電子新品備貨需求，第3季出口達901億美元，按美元計價商品出口增6.01%，以新台幣計價亦增0.21%，以新台幣計價的實質出口成長率達8.4%。

她表示，國內半導體廠有技術優勢，加上台商回流，全球對遠距商機、新興相關應用需求明顯成長，皆有利出口，如占比最高電子零組件增20.39%，資通與視聽產品亦增20.64%。