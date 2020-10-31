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意外 投資實質成長率低

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

主計總處昨（30）日發布今年第3季經濟成長率概估為3.33%，超出市場預期。不過，第3季投資實質成長率為2.04%，則低於預期，跌破各界眼鏡。

主計總處在8月預測第3季資本形成（含政府、公營與民營固定投資及存貨變動）實質成長率為5.53%；但昨日發布概估結果僅2.04%，下修3.49個百分點。

主計總處專門委員吳佩璇表示，投資實質成長率不如預期，主要是半導體設備投資去年基期偏高，其次是原本樂觀預期第3季機械設備投資，但第3季按新台幣計價的資本設備進口成長率僅0.77%，並不如預期高，這也與業者裝機時程難以掌握有關。

她表示，第3季投資表現比較好的是營建工程，今年7至8月開工面積成長29%，建材耗用量也成長7.2%。

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