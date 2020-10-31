黨政軍投資媒體 學者籲鬆綁

媒體進入匯流時代，也面對商業競爭，但媒體尋求資金仍受到廣電三法的黨政軍條款限制，黨政軍「一股都不能有」。司法院前大法官、臺灣師範大學研究員陳新民指出，廣電三法對黨政軍投資媒體的限制「絕對違反憲法對比例原則的看法」。他指出，既然時空背景不同都能開放美豬進口，黨政軍退出媒體的背景早已結束，這項規定也應該有修改空間。

臺灣師範大學與臺灣教育法學會昨（30）日舉辦「校園權利保障與傳播自由」學術研討會。在「法治國原則與傳播自由」主題方面，多位學者認為應鬆綁黨政軍不得持有媒體股權的規定，特別是政黨應可投資媒體。即使最注重媒體壟斷的德國，都沒有嚴格規定政府不得持有媒體股權，台灣政府也有公營媒體，應適度鬆綁對商業媒體的法規限制。

輔仁大學法律系助理教授黃仁俊建議，現行法令規定黨政軍「不得以任何形式投資媒體」，變成無限的行政爭議或出現脫法行為。他認為應由法官聲請釋憲，讓廣電三法中相關的黨政軍不得持股法令「解套」。

他以德國為例，德國採邦聯制，各邦可以准駁政黨投資媒體，但不反對輕微持股，從持股2.5%至5%都推定不造成影響。德國重視政黨要公開揭露投資項目，不能透過契約或投資取得媒體執照或經營媒體，也不能對節目設計和內容產生特定的影響。

他說，從2010年起國家通訊傳播委員會（NCC）提出過三次修法，但都被政治勢力牽制而失敗，法官釋憲可能是唯一的途徑。

德國柏林自由大學博士林家暘指出，媒體要監督政府、避免外在干預，但是媒體可能被黨政軍人員以各式形式投資，發生營運執照申請被駁回與受罰的狀況。他強調，德國法律並未嚴格絕對禁止政黨投資媒體，主要還是看政黨對媒體製作節目和內容是否有實質影響力為準。

他引聯邦憲法法院見解的第13次廣電判決為例，法院認為絕對禁制政黨投資的規範是違憲的。因為媒體固然需要營運自由，但政黨也有主張廣電自由的基本權利，應該可以決定何時參與媒體或選擇媒體，政府在嚴格限制之餘，應顧慮對不同主體基本權利的適當安排。