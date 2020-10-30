經貿合作展開 台美財政部跨國視訊

財政部今（30）日表示，因應台美雙方簽署合作架構，本周雙方工作小組進行首次視訊會議，決議未來將依產業別成立次工作小組，就各項相關議題深入討論。

財政部表示，台美雙方於台灣時間10月29日晚間舉行首次雙邊工作小組視訊會議，由財政部政務次長阮清華與美方財政部蘇騏(Mitchell Silk)助理部長共同主持，就未來台美雙方在基礎建設共同投資、融資及市場建立等方面進行對話。

財政部表示，為共同宣示台美雙方攜手投入區域基礎建設發展的決心，雙方在今年9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」。

財政部表示，為瞭解未來潛在合作之項目、議題及模式等面向，雙方均肯定本次會議具重大意義，為台美合作交流開啟新頁。

財政部說明，本次工作小組會議涉及面向廣泛，包括基礎建設、能源、經貿投資、金融等議題，雙方均動員各相關部會進行交流，美方包括財政部、國務院、商務部、能源部、運輸部、美國國際開發金融公司及美國在台協會等機關(構)代表；我方則包括行政院經貿談判辦公室、行政院公共工程委員會、國家發展委員會、經濟部、外交部、交通部、金融監督管理委員會、財政部、台灣金融研訓院、中國輸出入銀行及美國台北經濟文化代表處等機關(構)代表。

事前由國發會主委龔明鑫與財政部長蘇建榮召開多次會議研商，以建立共識。

財政部表示，本次討論議題包括雙方於區域基礎建設投融資經驗分享、基礎建設金融與市場如何建立、促進雙邊投資與排除相關投資及租稅障礙等；雙方討論後決定，將依功能及產業別成立次工作小組，就各項相關議題深入討論，並互相交換資訊，且儘量以具體案件為基礎，以利聚焦。

財政部表示，後續將藉由舉辦研討會及圓桌會議等活動，共同吸引私部門投入，以促進雙方公私部門交流合作。