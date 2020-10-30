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勞工注意！勞保費率明年調升至11.5% 每月得多負擔24至46元
勞保普通事故保險費率每兩年應調高0.5個百分點，勞保局今（30）日表示，明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預計有1050萬勞工受影響，明年勞工每月得多負擔24至46元。
勞保普通事故保險費率調升，勞雇負擔跟著增加。若按明年度勞保投保月薪分級表計算，明年勞工每月得多負擔24至46元，一年多負擔288元至552元；雇主則須每月為每名勞工多負擔84至160元，一年多負擔1,008元至1,920元。
勞保普通事故保險和就業保險每月的保險費，勞工、雇主及政府的負擔比為2:7:1。若以目前平均投保薪資3萬2,537元計算，明年元旦勞保費率調漲後，每名受雇勞工每年保費將增加約390元、雇主也要為每位勞工增加1,366元支出。
明年基本月薪將從目前23,800元調升到24,000元，明年勞保費率再調升0.5個百分點，勞工每月勞保保費多增加24元，雇主每個月多增加84元。
若以勞保投保薪資最高級距45,800元計算，明年勞保費率再調升0.5個百分點，勞工每月多負擔46元，雇主每月要為勞工多負擔160元保費。
勞動部初步估計，明年勞保費率調高後，每年可增加保費收入約197億元。
依據《勞工保險條例》明定，勞保費率（含就業保險費率1%）上限為13%。勞保費率達到10%時，普通事故保險費率後續將每兩年調升0.5個百分點，直到普通事故保險費率加上就業保險費率達到上限13%。上一次勞保費率調升在2019年1月1日，由10.5%調升為11%。
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