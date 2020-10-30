第74屆商人節大會暨金商獎頒獎 台灣綠能產業獨領風騷

商總今（30）日舉辦慶祝第74屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，表揚優良商人等得獎者45位，本屆得獎者多以離岸風電相關廠商為主，相當特別。商總理事長賴正鎰表示，商人節是一年一度盛會，每年商總都會針對優良商人、外商、老店進行評選，今年有52位得獎 這些都在台灣基層默默耕耘，對就業機會和台灣稅收有重大貢獻，得獎者都是行業內的佼佼者。

「金商獎」為國內歷史最悠久的國家級企業選拔獎項之一，主要表彰對台工商繁榮貢獻至鉅之企業，在國內負有盛名且極受政府重視。而「優良外商」獎項遴選須經政府投資、貿易、外國駐華商會、民間重要公協會等單位共同推薦，並經環保、勞工等13個單位嚴格審核評選，歷年當選之優良外商均為國際知名之重要跨國公司，今年共有12家外商獲選。而由於台灣綠能風電產業持續看漲，今年更首度選出能源產業優良外商。

賴正鎰表示，新冠肺炎疫情影響下，1月底至今，甚至是一場長期抗戰到明年7月，經濟、觀光旅遊才會恢復正常。這一年期間，商人們會更加辛苦，2到7月國內民眾都很緊張，各行業經營也相對困難，直到7-8月漸漸好轉，感謝政府，全世界疫情控制最好的就是台灣，更顯難得可貴。

他也針對美國大選提出看法，不管誰會當選，希望選舉後恢復正常秩序，這對經濟有穩定發展，畢竟美國牽涉到全世界貿易和軍事秩序。至於美大選對台灣影響，對台灣來說，未來中美之間貿易摩擦會持續，都會直接影響台灣的進出口貿易，未來不管誰當選，對台灣都有利弊，相信台灣都能應變。

賴正鎰近日對總統提出商總15項建言，他表示，政府應持續防疫、紓困、振興三管齊下，推出「紓困4.0」，甚至5.0方案，同時在11月底前續推「振興2.0方案」，在排富情況下，再發給每人新台幣5000元的振興數位券。

對此，經濟部長王美花今日出席活動時，也表示三倍券使用期限確定不會延期，至於會不會再加碼，院裡會做整體評估。畢竟疫情確實尚未結束，相關政府經費已編到紓困3.0，接下來會再看看各部會有沒有剩餘的經費。

王美花進一步解釋，三倍券不會延長使用期限，因為有些人沒來領，是因為人不在台灣，再延長也不見得有效果，現階段經濟部將大力推廣的是使用三倍券，希望在這一波百貨周年慶來刺激消費，讓商家可以受益。

她表示，三倍券效益非常好，不少紙本三倍券還被重複使用，也明顯帶動7、8、9月國內的零售業和餐飲業營業額創下歷史新高。