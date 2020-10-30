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財股一週／盤中零股交易上路 勞保費率明年調升至11.5%

聯合新聞網 / 綜合報導
勞保明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預計有1050萬勞工受影響，明年勞工每月得多負擔24至46元。 報系資料照／記者林俊良攝影
勞保明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預計有1050萬勞工受影響，明年勞工每月得多負擔24至46元。 報系資料照／記者林俊良攝影

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