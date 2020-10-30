聽新聞
test
0:00 / 0:00
財股一週／盤中零股交易上路 勞保費率明年調升至11.5%
1.盤中零股交易上路 台積電首盤成交逾9,000股
盤中零股交易在26日正式上路，9點10分第一次撮合，觀察盤面上，權王台積電（2330）第一盤成交達9,091股、股王大立光（3008）第一盤也成交794股、鴻海（2317）為1,785股、聯發科（2454）也有1,340股的成交量...
【相關閱讀】
2.勞工注意！勞保費率明年調升至11.5% 每月得多負擔24至46元
勞保普通事故保險費率每兩年應調高0.5個百分點，勞保局30日表示，明年起費率將調高為11.5%（含就業保險費率1%），預計有1050萬勞工受影響，明年勞工每月得多負擔24至46元...
【相關閱讀】
3.判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解
聯電（2303）29日公告，美國北加州聯邦地方法院於台灣時間今日核准聯電與美國司法部和解協議，美國司法部於2018年11月，以聯電及若干員工違反聯邦營業秘密保護法為由，對聯電司及若干員工提起刑事訴訟...
【相關閱讀】
4.「大到不能倒」銀行 擬增第六家
今年底金管會將公布國內「大到不能倒」的系統性重要銀行名單，預期中信、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等五家將繼續入榜，是否新增第六家系統性重要銀行，金管會仍評估中；雖系統性重要銀行資本標準拉高，面臨增資壓力，但也享業務申請快速通關等優惠...
【相關閱讀】
5.傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才
一名女大生26日在Dcard發文表示，認為「傻子都買台積電」，反而王品、寬宏藝術、六福三支才是「必買股票」，以六福為例，花22元買進1股，即可在股東會當日憑開會通知單免費進六福村遊玩，而寬宏、王品則是提供300元以上的展覽交換券，及2200元的美食抵用券，對比不滿百元的零股交易價，實在超級划算...
【相關閱讀】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言