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王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券
三倍券確定加碼！經濟部長王美花今（30）日證實，將針對擁有台灣永久居留權的外國人發放三倍券，至於是採數位綁定，還是紙本券，則尚未拍板定案。
針對三倍券，王美花拋出震撼彈，證實將對擁有永居權的在台外國人，同樣發放三倍券，使用期限一樣到今年底，預計受惠人數達1.2~1.3萬人。
王美花說，行政院長蘇貞昌直誇這點子真好，要讓長期居住在台灣的外國人，也可以感受到台灣的溫暖，和國人一樣享受到三倍券，而且此時推出，剛好可以搭上聖誕節，外國人過聖誕節搭配三倍券，一定會有刺激消費的作用。
至於針對國人發放的三倍券是否也會跟進加碼，有人建議宜把這樣的買氣延續到明年農曆年前。對此，王美花表示，這部分目前還沒有具體方案。
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