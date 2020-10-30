CITIZEN品牌之友楊謹華 優雅站台東京˙紅限量版腕錶發表會

CITIZEN總經理獻花給CITIZEN品牌之友楊謹華。 圖／CITIZEN 提供

南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）曾說 :「如果安於現狀，生命就會失去應有的熱情。」捕捉夢想的燃料絕對是每個人心中最重要的熱情，渴望超越的態度。正如百年日本腕錶品牌CITIZEN Better Starts Now 製錶精神的節奏永遠沒有休止符，只有不斷專注編寫下篇章曲熱情，CITIZEN 則透過這全新東京˙紅限量版腕錶，以鮮明紅色面板的腕錶讓人們心中的熱情再次發酵，若未來總是無可限量，那就啟動在身體內渾厚的熱情DNA重量 !

楊謹華身穿紅色禮服詮釋CC4005-71Z腕表69,800元。 圖／CITIZEN 提供

CITIZEN 集結高端的自製機芯，推出東京˙紅限量版腕錶，除了維持站在消費者角度設計的便利科技腕錶之外，並貫穿系列主題的色彩「東京˙紅」作為此系列的家族特徵，CITIZEN 特別邀請 品牌之友 楊謹華小姐優雅詮釋此東京˙紅限量版腕錶，CITIZEN品牌之友楊謹華小姐曾言「對演員來說，最怕的就是被既定的角色形象所『框』住，而當時的我，正面臨這樣的情境，給我一個機會，可以擺脫框架，扮演過去沒演出過的角色！」此核心精神恰恰與CITIZEN 品牌精神不謀而合，更與東京˙紅限量版腕錶的意涵完美相符。而楊謹華小姐日前出席CITIZEN 東京˙紅限量版腕錶發表會現場所配戴CITIZEN旗艦光動能GPS衛星對時腕錶CC4005-71Z搭配中性優雅的紅色禮服，搭載高階的機芯F950之外，楊謹華小姐更現場透露 :「CC4005-71Z紅色的錶盤，東京高樓林立的幾何圖形象徵一座都市的蓬勃活力，讓自己在時時刻刻能夠享受到滿滿正能量，另外整只腕錶以CITIZEN 研發50年的鈦科技材質打造，輕盈配戴起來無負擔，無論性別，年齡，職業都相當適合。」此刻、與品牌之友楊謹華小姐一同戴上一抹自信東京˙紅優雅漫步都會城市街頭。

CITIZE東京‧紅系列CC4005-71Z腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1,100只69,800元。 圖／CITIZEN 提供

接近2020年的尾聲，但追求更好的精神從未止息，不吝展現自己的熱情原動力，CITIZEN東京˙紅限量版腕錶五款腕錶在台上市，透過戴上東京˙紅限量版腕錶告訴旁人，無論困境是否就在眼前，相信自己對於未來的大道都能常保堅毅的熱情態度!