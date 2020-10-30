報復性成長！今年第3季經濟成長率概估為3.33%
主計總處今（30）日發布今年第3季經濟成長率概估為3.33%，較今年8月預測數2.01%增加1.32個百分點，主因是出口表現優於預期。
主計總處8月14日修正今年全年經濟成長率為1.56%，今年各季依序為2.2%、負0.58%、2.01%、及2.56%，谷底在今年第2季，之後逐季成長。今日發布第3季經濟成長率概估為3.33%，遠較今年第2季負0.58%，出現報復性成長。
主計總處表示，受惠5G布建、遠距商機及電子新品備貨需求，第3季按美元計價商品出口增6.01%，其中占比最高電子零組件增20.39%，資通與視聽產品亦增20.64%。
另受惠宅經濟、遠距工作與教學等需求，海外生產比重高之資通信產品訂單暢旺，三角貿易續呈成長，惟國內外邊境管制，來台及出國人次幾近凍結，併計經所有權調整之商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出、入分別為成長3.54%及負成長1.77%，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻3.2個百分點。
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