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三倍券加碼有譜？王美花：院裡會做整體評估
疫後振興刺激民眾消費，三倍券成效好，地方政府建議中央延長三倍券使用期限，商總則建言，每人再發5000元「振興數位券」。對此，經濟部長王美花今（30）日表示，三倍券使用期限確定不會延期，至於會不會再加碼，院裡會做整體評估。
王美花今日出席「金商獎頒獎典禮」時接受媒體訪問表示，三倍券效益非常好，不少紙本三倍券還被重複使用，也明顯帶動7、8、9月國內的零售業和餐飲業營業額創下歷史新高。
王美花表示，三倍券不會延長使用期限，因為有些人沒來領，是因為人不在台灣，再延長也不見得有效果，現階段經濟部將大力推廣的是使用三倍券，希望在這一波百貨周年慶來刺激消費，讓商家可以受益。
至於三倍券有沒有可能再加碼？王美花表示，疫情確實尚未結束，相關政府經費已編到紓困3.0，接下來會再看看各部會有沒有剩餘的經費，院裡會再視情況，做進一步的整體考量。
關於三倍券加碼一事，王美花強調，不一定會是以什麼樣固定的模式，但目前經濟部和各相關部會，確實已都有在注意了。
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