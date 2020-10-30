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無薪假勞工最高補貼1.1萬 延長申請至明年6月底
為紓困疫情衝擊下遭減班休息的勞工，勞動部在今年3月底推動「安心就業計畫」，補貼無薪假勞工薪資差額5成，最高可領1.1萬元，考量如製造業等產業無薪假人數仍高居不下，勞動部近日研議將安心就業計畫延長至明年6月30日。
根據勞動部統計，最新無薪假人數約1.3萬人。截至昨天，申請安心就業計畫的有4萬6683人，總共已發給4萬715人、4億3230萬餘元。
勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說明，雖然隨著疫情趨緩，國內勞動市場景況逐漸趨向穩定，但考慮每月公布的減班休息(俗稱無薪假)數據仍有上萬人，且部分產業狀況還不明朗，原本今年底就截止申請的安心就業計畫，預計延長至明年6月30日，與嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例實施時間一致。
陳世昌說， 目前正在進行相關法制作業，預計近期對外公告修正延長日期。至於其餘勞動部的紓困振興計畫，如充電再出發是原本就有的計畫，將持續推動，青年就業獎勵則是針對今年應屆畢業生，也不會有所變更。
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