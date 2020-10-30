快訊

梁育誌擄殺女大生後稱伴屍18小時 運屍車上有血跡反應

尼斯聖母院恐攻：法國「反恐最高警戒」的憤恨擴散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「2020特色商圈」結果出爐 商圈界的天王天后現身

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
九份老街。 圖／觀天下有線電視提供
九份老街。 圖／觀天下有線電視提供

「2020特色商圈票選」結果出爐，商圈界的天王天后現身。其中，最友善的商圈是台中美術園道商圈、最吸引國際客的是新北九份商圈、最具魅力特色的是雲林虎尾商圈，而由全民投票選出的人氣商圈，則是由高雄南華商圈獲得。

經濟部中企處表示，「2020特色商圈票選」是由學者專家、網路票選和秘密客共同評選出「友善活力」、「推向國際」、「魅力特色」三大指標商圈。此外，還有由全民投票選出的人氣商圈。

「友善活力」得獎商圈為，第一名台中美術園道商圈、第二名台南孔廟商圈，及第三名台北西門商圈，第一名的台中美術園道商圈，薈萃著濃厚的人文、藝術氛圍，有充滿芬多精的美術綠園道，以及挑動味蕾的多家異國風餐廳，滿滿的感官饗宴，吸引著遊客蒞臨。

而「推向國際」類則分別由第一名新北九份商圈、第二名台南後壁商圈，及第三名台北北投溫泉商圈獲得。九份商圈具濃厚的淘金小鎮氛圍及山城景色，吸引國內外遊客到訪，榮獲「推向國際類」第一名，實至名歸。

「魅力特色」類，第一名為雲林虎尾商圈、第二名台中東海藝術街商圈，第三名由苗栗銅鑼商圈及台北迪化商圈並列。其中雲林虎尾商圈，從雲林布袋戲館一路延伸，除了各類服飾、美食店家以外，雲林故事館、虎尾鎮時空廊道、虎尾農博生態園區、虎尾驛等眾多獨樹一幟的人文設施，讓此地被交通部觀光局列為「台灣十大幸福好玩遊程」之一。

此外，今年度經濟部中企處還特別規劃「發掘潛力」獎項，評選出深具成長性、獲獎潛力的商圈，包括宜蘭冬山商圈、新竹內灣商圈、雲林西螺商圈、桃園金三角商圈，共有四處商圏獲得獎項。

至於「網路人氣」獎，在商圈努力催票下，由高雄南華商圈獲得，總得票數為63,187票，其悠久的歷史、以女性服飾為主的特色，及鄰近美麗島捷運站的交通便利性，使其受到大量民眾的支持。

力特 九份

延伸閱讀

立委陳椒華率隊會勘雲林 議員獲准發言卻被「搶麥」

蔡依林化身小野豹、碧昂絲秀蜜大腿 天后拚場比性感你選哪一邊？

張惠妹蝶舞視覺圖有故事 東大教授祈願天后保護天后

超有種！妮可醬隔空對尬天后張惠妹

相關新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

對小股東而言，歷經多次革命，大同帝國百年林家王朝終被推翻，似乎是一場勝利；但是各有盤算的新經營團隊，是否真能合作，才是擦亮大同招牌的關鍵。

台灣明明資金充足，為什麼多年來只有台積電一座「護國神山」？

台灣的問題是錢很多，但大部分人只想短期獲利，不願承擔風險，不符合高科技投資的精神。

公平會主委、副主委內定人選出爐 李鎂、陳志民出線

公平會委員將在11月屆臨改聘，據了解，行政院長蘇貞昌已經圈選經濟部商業司長李鎂為公平會主委內定人選，副主委內定為中原大學...

「2020特色商圈」結果出爐 商圈界的天王天后現身

「2020特色商圈票選」結果出爐，商圈界的天王天后現身。其中，最友善的商圈是台中美術園道商圈、最吸引國際客的是新北九份商...

9月製造業景氣續亮黃藍燈 台經院擔心全球二度衰退

台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號，續亮黃藍燈，代表景氣低迷，不過，景氣是往上走，景氣信號值上升至11.4...

商總喊話 規劃紓困4.0

總統蔡英文昨（29）日接見全國商業總會今年的優良商人獎等47位得主，商總理事長賴正鎰在接見時提出建言書，希望政府應防疫、...

央行理監事會：旅遊、航空復甦 要花兩年

中央銀行昨（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即...

延長3倍券期限 政院態度保留

疫後振興刺激民眾消費，行政院昨指出，振興三倍券已有近二二九○萬人領用，搭配安心旅遊、農遊券、動滋券、客庄券、藝ＦＵＮ券，...

自由行要等到明年 盼政府推動紓困4.0

「疫情最快要明年7月才能控制，希望政府持續紓困，讓企業得以營運！」全國商總29日召開記者會，理事長賴正鎰建議政府要推出紓困4.0，他預估全球可以自由移動恐要等到明年7月以後，因此希望政府可以持續補助刺激消費，讓觀光、旅館等產業可延續生存。同時他也呼籲兩岸在增加經貿互動的基礎上，蔡政府要釋放更多善意。

生產半導體機械出口 可望連九年創新高

政府推動半導體設備國產化有成，財政部今（29）日發布統計通報指出，國內生產半導體等機械出口規模，自2013年起已連續八年...

理事持悲觀看法 央行：旅遊及航空業景氣恐兩年才能復甦

中央銀行今（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，新冠肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫...

熱門新聞

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

方悅服飾詐貸成潤寅案翻版？金管會：16家銀行踩雷

聯電Q3好旺 一天賺1億

圓剛成立AVerAI聯盟 打造智慧工廠多元應用商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。