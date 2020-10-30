「2020特色商圈」結果出爐 商圈界的天王天后現身

「2020特色商圈票選」結果出爐，商圈界的天王天后現身。其中，最友善的商圈是台中美術園道商圈、最吸引國際客的是新北九份商圈、最具魅力特色的是雲林虎尾商圈，而由全民投票選出的人氣商圈，則是由高雄南華商圈獲得。

經濟部中企處表示，「2020特色商圈票選」是由學者專家、網路票選和秘密客共同評選出「友善活力」、「推向國際」、「魅力特色」三大指標商圈。此外，還有由全民投票選出的人氣商圈。

「友善活力」得獎商圈為，第一名台中美術園道商圈、第二名台南孔廟商圈，及第三名台北西門商圈，第一名的台中美術園道商圈，薈萃著濃厚的人文、藝術氛圍，有充滿芬多精的美術綠園道，以及挑動味蕾的多家異國風餐廳，滿滿的感官饗宴，吸引著遊客蒞臨。

而「推向國際」類則分別由第一名新北九份商圈、第二名台南後壁商圈，及第三名台北北投溫泉商圈獲得。九份商圈具濃厚的淘金小鎮氛圍及山城景色，吸引國內外遊客到訪，榮獲「推向國際類」第一名，實至名歸。

「魅力特色」類，第一名為雲林虎尾商圈、第二名台中東海藝術街商圈，第三名由苗栗銅鑼商圈及台北迪化商圈並列。其中雲林虎尾商圈，從雲林布袋戲館一路延伸，除了各類服飾、美食店家以外，雲林故事館、虎尾鎮時空廊道、虎尾農博生態園區、虎尾驛等眾多獨樹一幟的人文設施，讓此地被交通部觀光局列為「台灣十大幸福好玩遊程」之一。

此外，今年度經濟部中企處還特別規劃「發掘潛力」獎項，評選出深具成長性、獲獎潛力的商圈，包括宜蘭冬山商圈、新竹內灣商圈、雲林西螺商圈、桃園金三角商圈，共有四處商圏獲得獎項。

至於「網路人氣」獎，在商圈努力催票下，由高雄南華商圈獲得，總得票數為63,187票，其悠久的歷史、以女性服飾為主的特色，及鄰近美麗島捷運站的交通便利性，使其受到大量民眾的支持。