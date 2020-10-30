台灣家庭財務多脆弱？近二成一周內無法籌到10萬元應急

新冠肺炎疫情反覆延燒，對於台灣民眾的金融財務體質而言，是一嚴峻的考驗，根據金融研訓院調查發現，國人金融風險抵抗力平均分數2.77分，略低於澳洲的3.06分，屬於中等；值得注意的是，約一半家庭屬於入不敷出的財務脆弱族群，甚至有近二成家庭無法在一周內籌到10萬元應急。

金融研訓院今天公布「2020台灣金融生活調查」，調查結果顯示，有47%的家庭，其家庭年收入低於80萬元，對照主計總處家庭收支調查之平均支出水準，呈現入不敷出的狀態，屬於潛在財務脆弱的族群。

尤其在應對緊急財務風險方面，19.5%無法在一周內籌到10萬元 ，15.5%連支應生活都有困難。這群民眾面臨如突發性失業、急病或意外等衝擊，但缺乏足夠的緩衝對應與恢復能力。

院長黃崇哲表示，由儲蓄與借貸可發現確實存在兩極化的雙峰現象：一方面，有三成的民眾幾乎沒有儲蓄，但也有另外三成，儲蓄非常豐厚充足，而原先預期應該是大數的「適當儲蓄」者，反而較預期為少；另方面，有近四成的民眾有餘裕透過金融機構借款用來購屋、投資，然而也有逾一成民眾，即使有緊急需求，也無法獲得任何形式借貸。

台灣金融研訓院歷經逾半年的規劃及全國性電話訪查，描繪國人的金融生活面貌，以及量測國人金融風險抵抗力，涵蓋台澎金馬共22縣市，共2萬2,061成功受訪者。

金融研訓院表示，調查方法參考澳洲金融風險抵抗力研究及G20成人金融素養報告等，利用電話訪查蒐集全民在金融風險抵抗力、金融行為、經濟脆弱性等各面向的表現。

細究「自身財力」、「金融素養」、「金融服務取得」、「他人支援」四大面向，台灣與澳洲家庭以「金融素養」差距最大，低於澳洲0.64分，其次為「金融服務取得」低於澳洲0.51分，「自身財力」與「他人支援」方面分數可謂相當。