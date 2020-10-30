快訊

曾祝擄殺案凶嫌生日快樂？高市女議員驚：我不認識他

噁！台中人氣早餐豬血湯 整箱豬血未加蓋放地上賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月製造業景氣續亮黃藍燈 台經院擔心全球二度衰退

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號。圖／取自國發會
台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號。圖／取自國發會

台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號，續亮黃藍燈，代表景氣低迷，不過，景氣是往上走，景氣信號值上升至11.49分，較上月增加0.39分。

台經院指出，信號分數已連續三個月走高，若扣除農曆春節因素，信號分數是自2018年11月以來新高。展望未來，時序即將進入歐美年終消費旺季、加上國際品牌新機陸續上市，有助於國內製造業景氣動能轉好。

不過，台經院還是有些擔心疫情，台經院指出，近期歐美各地面臨第二波疫情感染高峰，各國於9月下旬收緊限制措施，加深今年第4季全球經濟再度衰退的可能性。

觀察9月國內製造業相關數據，台經院指出，華為禁令前急單拉貨及消費性電子新品相繼推出，使得電子產業的出口、外銷訂單與生產指數年增率續呈雙位數成長，加上原物料價格緩步走高，下游廠商回補庫存需求湧現，傳統產業表現漸次回穩，拉抬需求面與經營環境面指標。

就細部產業來看，電子零組件業景氣續亮綠燈，主要受惠於國際品牌旗艦新機陸續於10月中發表，加上華為趕在9月中旬禁令生效前提前拉貨。

機械設備景氣變燈號了，由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。各國採取大規模擴張性貨幣政策和財政政策，加上先前受疫情影響而遞延的訂單陸續出貨，來自中國和美國的訂單已明顯回升，9月機械產品外銷訂單年增率高達23.7%，機械設備業生產指數年增率亦由負轉正。

景氣燈號 台經院

延伸閱讀

美國開小門 華為現生機

半導體第二波行情是記憶體？

外資評等不同調 旺宏爆32萬張大量 翻黑

房市熱呼呼 2指標新高

相關新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

對小股東而言，歷經多次革命，大同帝國百年林家王朝終被推翻，似乎是一場勝利；但是各有盤算的新經營團隊，是否真能合作，才是擦亮大同招牌的關鍵。

台灣明明資金充足，為什麼多年來只有台積電一座「護國神山」？

台灣的問題是錢很多，但大部分人只想短期獲利，不願承擔風險，不符合高科技投資的精神。

公平會主委、副主委內定人選出爐 李鎂、陳志民出線

公平會委員將在11月屆臨改聘，據了解，行政院長蘇貞昌已經圈選經濟部商業司長李鎂為公平會主委內定人選，副主委內定為中原大學...

9月製造業景氣續亮黃藍燈 台經院擔心全球二度衰退

台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號，續亮黃藍燈，代表景氣低迷，不過，景氣是往上走，景氣信號值上升至11.4...

商總喊話 規劃紓困4.0

總統蔡英文昨（29）日接見全國商業總會今年的優良商人獎等47位得主，商總理事長賴正鎰在接見時提出建言書，希望政府應防疫、...

央行理監事會：旅遊、航空復甦 要花兩年

中央銀行昨（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即...

延長3倍券期限 政院態度保留

疫後振興刺激民眾消費，行政院昨指出，振興三倍券已有近二二九○萬人領用，搭配安心旅遊、農遊券、動滋券、客庄券、藝ＦＵＮ券，...

自由行要等到明年 盼政府推動紓困4.0

「疫情最快要明年7月才能控制，希望政府持續紓困，讓企業得以營運！」全國商總29日召開記者會，理事長賴正鎰建議政府要推出紓困4.0，他預估全球可以自由移動恐要等到明年7月以後，因此希望政府可以持續補助刺激消費，讓觀光、旅館等產業可延續生存。同時他也呼籲兩岸在增加經貿互動的基礎上，蔡政府要釋放更多善意。

生產半導體機械出口 可望連九年創新高

政府推動半導體設備國產化有成，財政部今（29）日發布統計通報指出，國內生產半導體等機械出口規模，自2013年起已連續八年...

理事持悲觀看法 央行：旅遊及航空業景氣恐兩年才能復甦

中央銀行今（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，新冠肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫...

地方爭取振興券延長 政院：還要評估

中央將不再推出振興券加碼措施，但會連結店家給予加碼優惠。行政院29日院會記者會上，針對有縣市首長爭取振興券使用時間往後延長，政院發言人丁怡銘表示，這部分要再評估。內政部另外指出，29日已通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案，將對盜採海沙者加重處罰。

熱門新聞

信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

方悅服飾詐貸成潤寅案翻版？金管會：16家銀行踩雷

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

聯電Q3好旺 一天賺1億

經濟解析／聯電與美國司法部和解 贏了裡子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。