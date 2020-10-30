9月製造業景氣續亮黃藍燈 台經院擔心全球二度衰退

台灣經濟研究院今（30）日發布9月製造業景氣燈號，續亮黃藍燈，代表景氣低迷，不過，景氣是往上走，景氣信號值上升至11.49分，較上月增加0.39分。

台經院指出，信號分數已連續三個月走高，若扣除農曆春節因素，信號分數是自2018年11月以來新高。展望未來，時序即將進入歐美年終消費旺季、加上國際品牌新機陸續上市，有助於國內製造業景氣動能轉好。

不過，台經院還是有些擔心疫情，台經院指出，近期歐美各地面臨第二波疫情感染高峰，各國於9月下旬收緊限制措施，加深今年第4季全球經濟再度衰退的可能性。

觀察9月國內製造業相關數據，台經院指出，華為禁令前急單拉貨及消費性電子新品相繼推出，使得電子產業的出口、外銷訂單與生產指數年增率續呈雙位數成長，加上原物料價格緩步走高，下游廠商回補庫存需求湧現，傳統產業表現漸次回穩，拉抬需求面與經營環境面指標。

就細部產業來看，電子零組件業景氣續亮綠燈，主要受惠於國際品牌旗艦新機陸續於10月中發表，加上華為趕在9月中旬禁令生效前提前拉貨。

機械設備景氣變燈號了，由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。各國採取大規模擴張性貨幣政策和財政政策，加上先前受疫情影響而遞延的訂單陸續出貨，來自中國和美國的訂單已明顯回升，9月機械產品外銷訂單年增率高達23.7%，機械設備業生產指數年增率亦由負轉正。