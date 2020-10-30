台灣明明資金充足，為什麼多年來只有台積電一座「護國神山」？

摘要 1.台灣的問題是錢很多，但大部分人只想短期獲利，不願承擔風險，不符合高科技投資的精神。 2.今天台灣正處在另一個轉捩點上，由於中美大戰、產業鏈重組，加上防疫成功，作者認為綠能、生技醫療兩大產業具有相當潛力。

每年有很多新創公司成立，大部分都會失敗，只有少數能突破障礙，名利雙收。也有些公司起初人人看好，最後卻從雲端墜落。

上週就有一個這樣的例子，數位影音串流平台Quibi在成立六個月後，宣布收攤，將退還投資人3.5億美元剩餘資金。該公司成立時就募集了17.5億美元，兩位創辦人大有來頭，一位是夢工場創辦人Jeffrey Katzenberg，另一位是eBay創辦人及前惠普執行長Meg Whitman。Quibi主要定位是製作可在手機上觀看的原創影音節目，長度不超過10分鐘。

由於團隊是金字招牌、天作之合，因此吸引了包括迪士尼在內的大批投資人，但為何會失敗？因為對市場的假設完全錯誤，大部分人不習慣在手機上看影劇節目。美國由於疫情嚴重，許多人只能待在家中，對於大銀幕電腦和電視的需求反而增加，手機內容只能自己看，無法分享，如果消費者要看一些輕鬆的節目，YouTube和TikTok就可以滿足需求。

這說明新創企業成功的關鍵：在對的時機、對的市場推出對的產品。TikTok當初就是這樣做起來的，台灣人陳士駿創立的公司YouTube也是如此，成立一年後賣給Google。

全球在新創領域最成功的創業家當屬馬斯克，特斯拉股價今年漲了4倍，市值超過4,000億美元。但馬斯克更厲害的是他的太空事業SpaceX，今年成功發射載人火箭，該公司2002年才成立，完全靠民間力量，沒有向政府拿錢。

SpaceX最近剛完成一輪19億美元募資，將整體估值提升到460億元。先前其募集資金不到15億美元，包括2015年Google投資10億美元，比Quibi花錢少，但結果卻成功得多。

但即使是像馬斯克這樣的天才，他的電動車和太空事業也經歷10年以上，才有爆發性的成長，所以創投被稱為「風險資本」（venture capital），不是沒有道理。

台灣的問題是錢很多，但大部分人只想短期獲利，不願承擔風險，不符合高科技投資的精神，雖然台積電市值高達12兆台幣，卻是「一個人的武林」，台灣在很多新技術領域都發展緩慢。

解決之道是政府要承擔更多的責任。這兩年國發基金投資了50家以上的新創企業，對於台灣新創生態系打造，居功至偉！台積電當年也是有國發基金支持，才得以成立。

當年台灣沒有半導體產業，連晶片是什麼都不知道，因此要特別感謝像李國鼎等政府官員的推動，遊說大企業支持，才有今日的台積電。

今天台灣正處在另一個轉捩點上，由於中美大戰、產業鏈重組，加上防疫成功，台灣受到全世界矚目，整體投資環境變得活絡，正是投資布局的大好時機。

沃旭能源位於英國的Burbo Bank離岸風場。圖／沃旭能源提供

第一個有潛力的領域是「綠能」。台灣海峽擁有全世界條件最佳的風場，吸引眾多跨國營運商來台投資，例如沃旭，每個案子金額都在10億美元以上，未來10年這個產業總投資額可能上兆新台幣。

但問題是風險很高，風電領域沒有人做過，需要外商技術移轉，此外還有環評等不確定因素。但由於全球暖化嚴重，綠能已成為必然趨勢，因此資金還是會不斷湧進。

第二個大家看好的領域是「生技醫療」。台灣的防疫成果，全球首屈一指，有很多人才和科研能力，但基於風險因素，新創企業要募到資金，並不容易。

不過當錢太多沒有好投資標的時，資金會找出路。最近有一家新藥公司北極星，原有股東投資了10多年因為公司沒有賺錢退出，但居然又有新資金30多億元投入接手，為什麼？因為投資成立10年的公司，假如只剩最後一哩路，風險遠比投資從零開始的公司要低。

習近平3年前說要大力發展區塊鏈，當時只有概念，但大陸今天已推出數字人民幣。最近中國又計劃投入10兆人民幣發展半導體，和台灣比仍相距很遠，但我們絕不能掉以輕心。

錢並非成功的關鍵。今年世界職棒大賽，是由薪資倒數第三低的光芒隊，和重金打造的道奇隊決戰，兩隊現在戰績扯平。

台灣有錢﹐有人、有案源，還有全世界的夥伴，現在是往新領域投資最好的時機！

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