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僱主補償險三大優點 為職業安全架起保護傘

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

根據勞動部職業安全衛生署統計，2019年因重大職業災害死亡人數多達316人，平均1.15天就有一位勞工因職災而死亡，相較前年的285人明顯增加，事實上職業災害傷亡的數字比天然災害的平均受災人數還要多。不管是先前的KTV大火有員工喪生、或者是美食平台外送員因車禍死傷，每當發生嚴重的職災事故，便讓僱主與員工間權益保障問題浮上檯面，更顯示職業安全容易被輕忽。

根據勞基法第59條明訂，當勞工遭遇職業災害時，僱主須依法補償責任，只要是勞工在工作的過程中發生傷害，即使是勞工本身的過失導致職災，僱主都得依法進行補償。

公勝保經金賀成事業部經理賴宗賢說，為避免僱主在企業經營過程中，因員工的職災事故負擔過高的財務風險，勞基法賦予僱主可以勞保職災給付與商業保險給付來承擔其責任，所以較有概念的僱主，除勞保之外還會投保僱主補償險（以下簡稱僱補險），將職災補償責任轉嫁給保險公司，以降低企業經營的風險。

公勝保經金賀成事業部經理賴宗賢指出，僱補險有以下三個優點。

優點1：轉嫁僱主職災風險；一般團體意外險及勞保的職災的理賠，並不包含民事理賠責任，一旦員工發生職災導致失能需要長期照護，整個理賠的金額高達數百萬甚至是上千萬的時候，對於企業本身會造成極大的負擔，進而導致公司倒閉，所以僱補險可以替僱主轉嫁不能承擔的風險。

優點2：僱補險的受益人是按勞基法順位；勞基法規定的順位和民法的順位是不一樣的，勞基法為規範勞動條件的特別法，係屬強制規定，故因職災造成的死亡補償，應按照勞基法規定的順位給付給員工之遺屬。

優點3：線上加退保讓保障更完整；一般僱主替員工投保團險，大多都是午夜12點才會生效，但僱補險可以線上加退保，立即加保立即生效，讓員工的保障更完整。

職災 勞基法 勞保

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