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自由行要等到明年 盼政府推動紓困4.0

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
商總理事長賴正鎰呼籲政府要繼續推動紓困、並釋放善意讓兩岸經貿維穩。左起王權宏、賴正鎰與理事徐銀樹（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
商總理事長賴正鎰呼籲政府要繼續推動紓困、並釋放善意讓兩岸經貿維穩。左起王權宏、賴正鎰與理事徐銀樹（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「疫情最快要明年7月才能控制，希望政府持續紓困，讓企業得以營運！」全國商總29日召開記者會，理事長賴正鎰建議政府要推出紓困4.0，他預估全球可以自由移動恐要等到明年7月以後，因此希望政府可以持續補助刺激消費，讓觀光、旅館等產業可延續生存。同時他也呼籲兩岸在增加經貿互動的基礎上，蔡政府要釋放更多善意。

盼推動紓困4.0

賴正鎰說，目前全世界已經超過3000萬人確診新冠肺炎，但台灣在世界陷入二波疫情時卻還可以保持國內產業運作實屬不易，但許多依靠外國觀光的旅遊業短時間內難轉型成國旅，許多國際客、都市型的旅館住房率只有過去的2到3成，因此他建議政府目前除了紓困3.0以外，應該加碼推動紓困4.0。

「經濟才是最好的國防！」他指出，兩岸經貿往來預計今年將達到1000億以上的順差，但是目前兩岸政治局勢兵兇戰危，而台灣還有5到6萬名台商在中國工作，因此他希望蔡總統可以釋放更多善意的訊號，同時也要考慮開放商業泡泡，他透露稍早與行政院副院長沈榮津見面時，沈副部長表示有在考慮。

投審會應加速審查

賴正鎰並建議政府在2025年前不要漲電價，商人贊成政府發展任何能源，但目前的綠能電價1度要5-6元，對企業的營運成本是非常大的負擔，因此他也希望政府可以讓核一、核二延役。另外，針對美豬美牛進口，賴正鎰雖然認為，如果是為了爭取FTA談判的話可接受，但一定要標示清楚有無瘦肉精。

商總的「15大服務業產業建言」中還有提到：催生經濟移民法、續修勞基法、發5000元振興券、鬆綁法規與降稅、減少打房等，賴正鎰強調，台灣房市目前多為小坪數、首購族，40坪以上的大房銷售很差，而政府因為近來不肖業者出售紅單房而要用「實價登錄2.0」打房會讓房市衰退，他也呼籲業者要自律。

「希望投審會可以加速審查香港來台投資！」全國商總常務理事王權宏表示，目前香港來台投資約有4、5000件，但目前投審會因為人力不足的關係僅通過

約800多件，他希望能夠加速引進外資以促進就業。

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賴正鎰 投審會

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