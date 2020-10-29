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政院通過土石採取法第36條修正 經濟部：將送立院審議

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部表示，行政院會今（29）日通過「土石採取法」第36條修正草案，將函請立法院審議。

經濟部指出，近年來迭有非本國籍抽砂船於我國澎湖台灣淺灘、金門及馬祖等地區海域非法盜採土石，造成砂石大量流失與海岸線地形變動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，實有加以嚇阻之必要，故擬具土石採取法第36條修正草案。

經濟部表示，本案修正重點為增訂未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在我國內水（不含內陸水域）、領海及特定限制、禁止水域採取土石者課以刑責的規定，並明定供前開犯罪用的船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視個案情節需要為拍賣或變賣、無償留供公用、廢棄或其他適當的處置，期透過本次修法遏阻不法行為。

經濟部進一步表示，本案送請立法院審議後，將積極與立法院朝野各黨團溝通協商，早日完成修法程序。

經濟部 立法院 自然生態

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