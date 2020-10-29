美德醫拚口罩擴產 最慢2021年Q1完成美國設廠

美德醫療-DR（9103）今（29）日舉辦「距離美學 心生活」彩色口罩公益記者會，正式推出14款彩色口罩。美德醫療集團執行長楊威遠指出，疫情之前僅基本藍綠兩色，為了長期抗戰疫情，除在美設廠擴產外，並放眼歐美市場，目前除為台灣和新加坡提供防疫戰備庫存外，未來將與更多國家和通路合作。

美德醫在新冠疫情最嚴峻的期間，引進台灣製造大廠生產的口罩機台，將產能從日產能100萬片提升至200多萬片，於第一時間提供國內充沛的口罩供給。楊威遠指出，疫情發生前，口罩僅占整體營收百分之一，稼動率僅10%，隨著疫情升溫、日趨嚴重，目前口罩已占整體營收約2成，防護衣仍為大宗約5成，其他類防護產品如拋棄式帽套、鞋套等約佔3成。

楊威遠進一步解釋，由於國內口罩產能充足，未來不僅是口罩，就連防護衣的目標市場也將以歐美為主。過去整體銷售以亞洲市場為大宗，未來隨著口罩比重增加，目標市場也將轉向歐美。

他觀察到，全球新冠疫情仍嚴峻，美德醫上半年資本支出約1億多元，以防疫產品為主，下半年仍應有近億元的支出，第一階段先以口罩產能擴充為主，海外設廠選定在美國，預估最慢2021年第1季完成建廠，初步產能可能僅每日幾萬片，逐步調整擴增；下一步擴廠的則是防護衣製造，由於防護衣屬管制類醫材，雖美德醫產品以一、二級中低風險防護衣為主，但需要認證等相關規範，需要較長的時間去規劃。

展望2021年，美德醫更規劃除為台灣、新加坡提供防疫戰備庫存外，也在美國和日本設立倉儲，提供新鮮、效期內的防疫物資給各國政府，未來將與更多國家和通路合作，透過同業聯盟方式，可彈性調度產能，合作夥伴如恆大提供口罩三層原料給美德醫，由美德醫負責生產口罩，或是調度同業口罩給需要的國家，提供戰備庫存。

美德醫擁有超過30年國際專業醫療耗材製造經驗，產品涵蓋手術級及醫療級口罩、隔離衣、防護衣等，服務單位包括台灣臺大醫院、三軍總醫院及美國、新加坡、菲律賓各大醫療院所。