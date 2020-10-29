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理事持悲觀看法 央行：旅遊及航空業景氣恐兩年才能復甦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行今（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，新冠肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即將問市，持樂觀看法。路透
中央銀行今（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，新冠肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即將問市，持樂觀看法。路透

中央銀行今（29）日公布第3季理監事會會議紀錄顯示，新冠肺炎疫情發展將是影響國內經濟前景最大的不確定性，部分業者因預期疫苗即將問市，持樂觀看法；但部分仍持悲觀看法，認為旅遊業及航空業景氣恐需二年方能復甦。

另外，有理事表示，據其台灣景氣衰退機率預測模型推估研究，今年經濟衰退的機率多低於40%。有位理事對未來國內經濟成長表達兩項看法。

其一、近年台灣出口整體表現不錯，但出口產品集中度及出口地區集中度創下20年來新高，此將使得未來我國出口易受國際特定產業或特定出口地區經濟變動影響，應關注此對未來國內經濟成長的衝擊。

其二、去年及本年我國民間投資表現亦佳，其中逾三成來自資本設備進口的貢獻，尤其半導體設備進口占資本設備進口比重超過四成。預期我國民間投資成長仍將倚重半導體產業投資，惟半導體產業有其自身的景氣循環，一旦其邁入景氣循環低谷時，將不利民間投資成長，宜思考如何引導國內其他產業投資，以避免產業結構過度集中特定產業。

此外，多位理事對近期新台幣匯率走勢表達看法。有位理事指出，美國寬鬆貨幣政策外溢效應將蔓延全球，台灣為小型開放經濟體，所受衝擊尤大，尤其新台幣匯率將持續面臨升值壓力，對傳統產業將構成重大衝擊。應思考有否其他方式可協助國內傳統產業，避免其發生倒閉情事。

另位理事表示，國內景氣主要受惠於電子零組件及資通訊產品出口暢旺，但傳統產業則因新台幣匯率升值幅度較大受到影響，憂心匯率升值恐削弱產業競爭力；惟一般業界普遍認同政策利率維持不變、匯率持續動態穩定的政策。

有理事指出，當前與去年、前年比較，新台幣升值幅度高於韓元，致傳統產業表現不佳；但我國出口主力之電子產品在新台幣升值趨勢下，出口仍持續成長，顯示匯率無須維持在某一水準。若當前利率維持不變，央行匯率政策應以整體產業考量，思考適當的匯率水準，且最適匯率應是可變動的。以當前情勢觀之，政策利率不變是正確的政策，但匯率問題，央行仍須未雨綢繆。

台幣匯率 新台幣

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