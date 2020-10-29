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地方爭取振興券延長 政院：還要評估

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
政院發言人丁怡銘說，有地方縣市首長在院會中爭取振興券使用時間往後延長，不過這部分要再評估。(行政院提供)
政院發言人丁怡銘說，有地方縣市首長在院會中爭取振興券使用時間往後延長，不過這部分要再評估。(行政院提供)

中央將不再推出振興券加碼措施，但會連結店家給予加碼優惠。行政院29日院會記者會上，針對有縣市首長爭取振興券使用時間往後延長，政院發言人丁怡銘表示，這部分要再評估。內政部另外指出，29日已通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案，將對盜採海沙者加重處罰。

振興券延長再評估

丁怡銘轉述院長蘇貞昌發言說，自7月15推出振興券後，至今已近2290萬人、超過96%的國民領用，從各式民調上也都呈現有6、7成的民眾認為振興券領用方便、對振興經濟有幫助，讓許多內需型服務產業得以營收成長，感謝國人的支持，振興券的領用到今年12月31日，預期領用率可以再提升。

「目前中央不會再推出加碼措施，但會連結店家持續加碼優惠。」經濟部次長林全能表示，爭取尚在市面上流通的144億元振興券的後續商機。丁怡銘則說，有地方縣市首長在院會中爭取振興券使用時間往後延長，不過這部分要再評估，至於其他的獎勵措施，行政院要盤點剩餘的振興券數量再行討論。

盜採海砂加重處罰

另外，因應大陸籍抽砂船越界抽砂情形日益嚴重，內政部指出，29日已通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」(專經法)第18條修正草案，主要加重違法越界抽砂刑度，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8千萬以下罰金。

針對犯罪用的船隻，因噸數鉅大，經判決沒收確定除了拍賣或變賣，以專案報准方式，得視個案情節需要，無償留供公用、廢棄或其他適當處置。

有媒體提問，雖然專經法已加重處罰，但執行層面有辦法落實嗎？內政部次長花敬群回應，執法權責的部分屬於海巡署的業務範圍，若發現陸籍抽砂船靠近，就會進行驅離，如果越界則會進行逮捕，今年就已查扣4艘抽砂船及37人。

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丁怡銘 內政部

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