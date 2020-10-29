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投資台灣三大方案突破700家 吸引逾1.13兆元投資

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

投資台灣事務所今（29）日通過寶凱電子「根留台灣企業加速投資行動方案」申請。經濟部指出，寶凱受惠貿易戰轉單，斥資逾6億元增設產線，導入智慧化。

經濟部表示，目前「投資台灣三大方案」已吸引701家企業超過1兆1,322億元投資，預估創造9萬4,840個本國就業機會，包括89家根留企業投資約1,699億元，帶來1萬2,758個就業機會。後續尚有近50家企業排隊待審。

經濟部指出，寶凱電子是台灣商用電子遊戲機產業外銷霸主，營業額超過9成來自外銷全球70餘國，日本及美洲為最大消費市場。除OEM/ODM外，更致力專研差異化及多元應用，推出自有品牌「歡樂龍」。

寶凱電子的主力產品娃娃機在遊戲機台始祖的日本有極高市佔率，也是台灣唯一將商用遊戲機打入日本的廠商，可說日本每10台新娃娃機就有2到3台出自寶凱，還曾多次登上權威日本電玩雜誌封面，也數度榮獲日本「最佳營收機台」前三名殊榮，足可與世界一流大廠SEGA、NAMCO匹敵。

此外，寶凱電子也看好宅經濟蓬勃發展，近年投入資金人才研發線上遊戲挹注利潤。但由於傳統遊戲機產業多倚賴人工管控製程，難以達到經濟規模，為提高產能，滿足客戶多樣需求，寶凱將投入逾6億元於高雄和發產業園區建置新產線，新增40個本國就業機會，並在原有大發工業區華中廠新增智慧烤漆產線、導入智慧監控設備，持續推動電子遊戲機產業創新，讓全世界最厲害的遊戲機台都可以是「Made in Taiwan」。

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