政府加速數位轉型 公司設立、不動產移轉一站式完成

打造民眾有感的智慧政府，國發會持續推動各級政府機關於政策規劃時導入以使用者需求為中心的服務設計理念，翻轉政府服務。

國發會指出，有鑒於新冠肺炎疫情影響實體服務，促使各政府機關加速數位轉型，推動線上申辦服務。因此，在日前舉行的「109年度全國資訊主管聯席會議」，特別以「有感服務，從翻轉設計開始」為主軸，邀請服務設計專家學者、行政院唐鳳政務委員及PDIS小組成員、內政部移民署、財政部財政資訊中心、經濟部商業司等單位，分享公共服務導入服務設計改造案例。

該會議除透過實務案例分享與資訊技術經驗交流，期許並引導各機關擘劃貼近使用者需求的政府數位服務外，也有政府機關提供的省時、省力、省錢的便民數位服務。像是，「台灣登山申請一站式服務」，由內政部營建署跨機關整合內政部警政署、行政院農業委員會林務局資訊系統，提供線上申辦入山/園、山屋與營地租用服務，簡免民眾往返不同機關辦理登山服務流程與時間。

此外，還有「就業金卡線上申辦服務」。國發會指出，過往外籍白領人才來台發展，需要往返勞動部、內政部、外交部等多個機關間申請「工作許可、居留簽證、外僑居留證與重入國許可」4項證件。現在，內政部移民署跨機關整合與簡化申請流程，外籍白領人才於單一平台即可線上申請就業金卡。

另，還有「不動產移轉一站式服務」。過往，不動產移轉申報流程繁雜，民眾需四處奔波於戶政事務所、地方稅務局、國稅局、地政事務所等不同機關重複填寫申報資料、申請諸多證明文件，還要繳納建物及地籍謄本等規費。現在則可經由財政部財政資訊中心跨機關整合服務流程，資料一次輸入可重複使用，民眾只要申報1次資料，免重複填寫、免申請謄本，還能線上即時查詢欠稅情形，繳完稅即可辦理不動產轉移。

現在「商工登記」也可一站式線上申辦服務，過去民眾要開辦一家企業需跨經濟部、直轄市政府、國稅局、勞保局、健保署、地方政府勞工局等機關登記與申辦，經由經濟部商業司商工一站式服務網，民眾得於單一網站完成公司（商業）設立登記、稅籍登記、勞健保投保單位登記及工作規則核備等所有程序，便利民眾加速開辦企業。