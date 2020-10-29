宇瞻看好影音市場 推高耐久性專業級儲存新品

記憶體模組及品牌商宇瞻（8271）看準影音市場需求，今年首度參加台北國際攝影器材暨影像應用大展，並針對攝影師、影音創作者推出全新高耐久性(Endurance)專業級系列，包括專為NAS系統量身打造的固態硬碟，以及通過軍規測試的CFexpress專業級記憶卡，將於明（30）日在南港展覽館舉行的攝影展首度亮相。

宇瞻表示，在注重資料大量儲存、高效能與高穩定性的世代，Apacer CFexpress記憶卡擁有體積輕巧與極端耐用等特質，並採用高速PCIe Gen3x2介面，其超高效能、極低延遲的優勢，連續讀取及寫入速度分別高達1,770 MB/s及1,270 MB/s，滿足次世代攝影機與相機高速存取需求；支援高位元4K/8K影片拍攝，呈現更高水準的畫面細緻度與後製寬容度；此外，其寬溫技術能克服極端嚴苛的拍攝環境，抗摔則通過美國軍規MIL-STD- 202G落摔測試，抗震功能通過美國軍規MIL-STD-810G測試。

另一系列產品Apacer NAS固態硬碟，採用專為NAS打造的3D NAND快閃記憶體，可提升NAS系統的效能和回應速度，進而提升工作效率，其有2.5吋及M.2 2280(SATA III & PCIe)兩種外型規格，且Cache功能更能在效能及儲存空間上達到最佳配置，近期亦將推出2TB大容量，滿足各種儲存需求。

宇瞻指出，其高耐久性、低延遲、高速存取的優勢，可支援4K和其他高解析度影像編輯，協助影像工作者提升儲存效能，打造安全可靠的網路儲存環境，讓影像工作者與專業攝影玩家亦可以在無噪音的環境下工作；同時相容於知名品牌NAS系統如威聯通與ASUSTOR，及相容其中小型企業及家用型NAS系統。