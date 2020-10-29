快訊

濃煙竄天際！北市信義區中油大樓旁成排起火 連燒32輛機車

我連200天零本土！今境外+3例 分自美、菲、印尼返國確診

宇瞻看好影音市場 推高耐久性專業級儲存新品

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組及品牌商宇瞻（8271）看準影音市場需求，今年首度參加台北國際攝影器材暨影像應用大展，並針對攝影師、影音創作者推出全新高耐久性(Endurance)專業級系列，包括專為NAS系統量身打造的固態硬碟，以及通過軍規測試的CFexpress專業級記憶卡，將於明（30）日在南港展覽館舉行的攝影展首度亮相。

宇瞻表示，在注重資料大量儲存、高效能與高穩定性的世代，Apacer CFexpress記憶卡擁有體積輕巧與極端耐用等特質，並採用高速PCIe Gen3x2介面，其超高效能、極低延遲的優勢，連續讀取及寫入速度分別高達1,770 MB/s及1,270 MB/s，滿足次世代攝影機與相機高速存取需求；支援高位元4K/8K影片拍攝，呈現更高水準的畫面細緻度與後製寬容度；此外，其寬溫技術能克服極端嚴苛的拍攝環境，抗摔則通過美國軍規MIL-STD- 202G落摔測試，抗震功能通過美國軍規MIL-STD-810G測試。

另一系列產品Apacer NAS固態硬碟，採用專為NAS打造的3D NAND快閃記憶體，可提升NAS系統的效能和回應速度，進而提升工作效率，其有2.5吋及M.2 2280(SATA III & PCIe)兩種外型規格，且Cache功能更能在效能及儲存空間上達到最佳配置，近期亦將推出2TB大容量，滿足各種儲存需求。

宇瞻指出，其高耐久性、低延遲、高速存取的優勢，可支援4K和其他高解析度影像編輯，協助影像工作者提升儲存效能，打造安全可靠的網路儲存環境，讓影像工作者與專業攝影玩家亦可以在無噪音的環境下工作；同時相容於知名品牌NAS系統如威聯通與ASUSTOR，及相容其中小型企業及家用型NAS系統。

延伸閱讀

全聯超級周年慶明開跑 逾300項商品買1送1

特力首創裝修雙11 備妥1億現金供顧客分期無息貸款

八貫訂單 滿到明年5月

投資級公司債 投信叫好

相關新聞

三倍券加5振興措施換1790億效益 但農遊券較評估少5億

經濟部今赴行政院會報告「推動振興消費措施現階段成果」報告，預期三倍券等振興措施整體創造的商機，包含安心旅遊、農遊券、動滋...

經濟解析／聯電與美國司法部和解 贏了裡子

聯電（2303）遭美國司法部起訴，今(29)日以6,000萬美元和解，法人坦言，聯電的罰金金額與原本可能要支付的金額差距...

科技部預告太空發展法草案 擬成立國家級太空中心

立法院今天審查科技部預算，立委質疑政府規劃太空產業方向不明，科技部回應，太空發展法草案正在預告期，根據草案內容，未來將把...

振興三倍券效益超乎預期 地方首長提議延長使用期限

行政院推動振興三倍券，經濟部推估產生的經濟效益超越預期的1,000億元。行政院發今（29）日指出，有地方縣市首長在行政院...

受惠電子新品備貨效應 我國出口及製造業動能可望延續

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」報告，在國內經濟部分，受惠於消費性電子新品備貨效應，宅經濟及新興科技應用...

中小企業女性負責人近年占比微增 去年底占36.8％

主計總處指出，依經濟部統計，近年來我國中小企業家數逐年增加，而女性負責人的占比也增加，去年底女性負責人占36.8%，較1...

德、法二度封鎖全國 IMF預估明年「V型反彈」無望了？

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」報告，在國外經濟部分，隨各國陸續重啟經濟活動，IHS Markit及IM...

聯電認罪遭美罰6千萬美元 為刑事商業秘密第二大罰款

美國司法部宣布聯電（2303）對盜竊商業秘密罪表示認罪，並被判處罰款6,000萬美元，以換取其與美國政府合作的秘密協議。...

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

聯電（2303）今（29）日公告，美國北加州聯邦地方法院於台灣時間今日核准聯電與美國司法部和解協議。

勞保收支失衡 提存率僅7.16%

勞動部長許銘春昨（28）日在立法院社福委員會表示，目前勞保提存率僅7.16%，主要是勞保費率偏低，收入少，加上少子化、老...

勞長：勞保年改 政府要多擔待

勞動部長許銘春昨（28）日指出，勞保財務將從掌握財務狀況、依法調整費率、強化查核及管理機制、撥補勞保基金、續推勞保年金制...

台首登印太論壇 主打防疫模式

第三屆印太商業論壇（ＩＰＢＦ）昨天在越南河內採虛實整合方式開幕，外貿協會與美國在台協會（ＡＩＴ）共同主辦台灣主題會議「新...

熱門新聞

有利我國半導體大廠！公平會通過ASML併購案

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。