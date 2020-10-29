經濟解析／聯電與美國司法部和解 贏了裡子

聯電（2303）遭美國司法部起訴，今(29)日以6,000萬美元和解，法人坦言，聯電的罰金金額與原本可能要支付的金額差距相當大，這起和解，可以說是「美國政府贏了面子、聯電得到裡子」，對聯電來說是一件很好的事；台經院研究員劉佩真認為，美國政府的態度軟化，突顯出美中科技角力戰中台廠的重要。

劉佩真表示，美國先前很在意中國與台灣在半導體技術上的合作，這次和解顯示出已達到警示的效果，且已在兩岸造成寒蟬效應，加上在美中科技角力戰中，台廠具有雙方都想拉攏的角色地位，向來強硬的美國司法部願意讓步和解，進一步突顯台廠的重要地位。

劉佩真指出，台灣是全球半導體第二大供應國，預估今年市占率達19.7%，僅次於美國，且拉大與第三名韓國(估今年市占率15.9%)的距離，台灣在晶圓代工、封測上的實力堅強。

法人分析表示，聯電與司法部和解，是一件好事，尤其是從原本的超高額罰金降至6,000萬美元，可以說是歷史上沒有發生過的事，由此可以看出，「聯電遭控告的事沒有那麼大」，司法部同意和解贏了面子，聯電得到裡子。

法人認為，更值得注意的是，有些外資基金原本不買聯電的理由是卡在這起官司上，現在官司解決了，國外的大基金可能重新評估買進聯電，這對聯電來說，是最大的好事。

以晶圓代工來說，已是國家級的資產，目前8吋晶圓代工產能爆滿，且可能持續到明年一整年，聯電在沒有官司的干擾下，將可以更加專注本業的發展，法人坦言，與美國司法部和解後，對聯電具有三大利多。

劉佩真表示，聯電的官司解決後，解除了不確定因素對營運可能造成的影響，在8吋晶圓代工供不應求下，景氣能見度拉高，將進一步挹注營運的表現。

除了官司的未爆彈隱憂解除之外，聯電在基本面上也在加強布局，市場傳出聯電有意投資百億元以內收購日商東芝8吋晶圓廠，劉佩真說，8吋廠具成熟的特種技術，且對客戶來說，8吋晶圓相對於12吋晶圓廠的產線具有相當的成本優勢，在8吋晶圓廠呈現供需緊俏的局面下，促成聯電祭出收購策略，來快速取得8吋廠的產能。