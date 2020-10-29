快訊

慟！參謀總長沈一鳴、飛官朱冠甍 今年殉職官兵累計已15人

選前預測！誰會是下屆美國總統 從關鍵搖擺州民調見端倪

經濟解析／聯電與美國司法部和解 贏了裡子

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
盜竊商業祕密，聯電今發聲明表示認罪。圖╱法新社
盜竊商業祕密，聯電今發聲明表示認罪。圖╱法新社

聯電（2303）遭美國司法部起訴，今(29)日以6,000萬美元和解，法人坦言，聯電的罰金金額與原本可能要支付的金額差距相當大，這起和解，可以說是「美國政府贏了面子、聯電得到裡子」，對聯電來說是一件很好的事；台經院研究員劉佩真認為，美國政府的態度軟化，突顯出美中科技角力戰中台廠的重要。

劉佩真表示，美國先前很在意中國與台灣在半導體技術上的合作，這次和解顯示出已達到警示的效果，且已在兩岸造成寒蟬效應，加上在美中科技角力戰中，台廠具有雙方都想拉攏的角色地位，向來強硬的美國司法部願意讓步和解，進一步突顯台廠的重要地位。

劉佩真指出，台灣是全球半導體第二大供應國，預估今年市占率達19.7%，僅次於美國，且拉大與第三名韓國(估今年市占率15.9%)的距離，台灣在晶圓代工、封測上的實力堅強。

法人分析表示，聯電與司法部和解，是一件好事，尤其是從原本的超高額罰金降至6,000萬美元，可以說是歷史上沒有發生過的事，由此可以看出，「聯電遭控告的事沒有那麼大」，司法部同意和解贏了面子，聯電得到裡子。

法人認為，更值得注意的是，有些外資基金原本不買聯電的理由是卡在這起官司上，現在官司解決了，國外的大基金可能重新評估買進聯電，這對聯電來說，是最大的好事。

以晶圓代工來說，已是國家級的資產，目前8吋晶圓代工產能爆滿，且可能持續到明年一整年，聯電在沒有官司的干擾下，將可以更加專注本業的發展，法人坦言，與美國司法部和解後，對聯電具有三大利多。

劉佩真表示，聯電的官司解決後，解除了不確定因素對營運可能造成的影響，在8吋晶圓代工供不應求下，景氣能見度拉高，將進一步挹注營運的表現。

除了官司的未爆彈隱憂解除之外，聯電在基本面上也在加強布局，市場傳出聯電有意投資百億元以內收購日商東芝8吋晶圓廠，劉佩真說，8吋廠具成熟的特種技術，且對客戶來說，8吋晶圓相對於12吋晶圓廠的產線具有相當的成本優勢，在8吋晶圓廠呈現供需緊俏的局面下，促成聯電祭出收購策略，來快速取得8吋廠的產能。

聯電 晶圓代工

延伸閱讀

半導體第二波行情是記憶體？

判決出爐！ 聯電與美司法部以6,000萬美元罰金和解

聯電與美司法部就營業秘密案達成和解 早盤翻紅

聯電認罪遭美罰6千萬美元 為刑事商業秘密第二大罰款

相關新聞

經濟解析／聯電與美國司法部和解 贏了裡子

聯電（2303）遭美國司法部起訴，今(29)日以6,000萬美元和解，法人坦言，聯電的罰金金額與原本可能要支付的金額差距...

科技部預告太空發展法草案 擬成立國家級太空中心

立法院今天審查科技部預算，立委質疑政府規劃太空產業方向不明，科技部回應，太空發展法草案正在預告期，根據草案內容，未來將把...

振興三倍券效益超乎預期 地方首長提議延長使用期限

行政院推動振興三倍券，經濟部推估產生的經濟效益超越預期的1,000億元。行政院發今（29）日指出，有地方縣市首長在行政院...

受惠電子新品備貨效應 我國出口及製造業動能可望延續

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」報告，在國內經濟部分，受惠於消費性電子新品備貨效應，宅經濟及新興科技應用...

中小企業女性負責人近年占比微增 去年底占36.8％

主計總處指出，依經濟部統計，近年來我國中小企業家數逐年增加，而女性負責人的占比也增加，去年底女性負責人占36.8%，較1...

德、法二度封鎖全國 IMF預估明年「V型反彈」無望了？

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」報告，在國外經濟部分，隨各國陸續重啟經濟活動，IHS Markit及IM...

聯電認罪遭美罰6千萬美元 為刑事商業秘密第二大罰款

美國司法部宣布聯電（2303）對盜竊商業秘密罪表示認罪，並被判處罰款6,000萬美元，以換取其與美國政府合作的秘密協議。...

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

聯電（2303）今（29）日公告，美國北加州聯邦地方法院於台灣時間今日核准聯電與美國司法部和解協議。

勞保收支失衡 提存率僅7.16%

勞動部長許銘春昨（28）日在立法院社福委員會表示，目前勞保提存率僅7.16%，主要是勞保費率偏低，收入少，加上少子化、老...

勞長：勞保年改 政府要多擔待

勞動部長許銘春昨（28）日指出，勞保財務將從掌握財務狀況、依法調整費率、強化查核及管理機制、撥補勞保基金、續推勞保年金制...

台首登印太論壇 主打防疫模式

第三屆印太商業論壇（ＩＰＢＦ）昨天在越南河內採虛實整合方式開幕，外貿協會與美國在台協會（ＡＩＴ）共同主辦台灣主題會議「新...

2289萬人領三倍券 政院：效益將超過預估的1000億元

經濟部明將赴行政院會報告「推動振興消費措施現階段成果」。行政院發言人丁怡銘表示，截至目前，已超過2289萬人領取振興三倍...

熱門新聞

有利我國半導體大廠！公平會通過ASML併購案

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。