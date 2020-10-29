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振興三倍券效益超乎預期 地方首長提議延長使用期限
行政院推動振興三倍券，經濟部推估產生的經濟效益超越預期的1,000億元。行政院發今（29）日指出，有地方縣市首長在行政院院會提議延長期限，院長蘇貞昌也提及是否針對剩餘三倍券提出獎勵措施，這兩方面都還需後續評估以及盤點三倍券剩餘數量。
經濟部於院會陳報「推動振興消費措施現階段成果」，並表示振興三倍券自7月15日開放領券以來，截至目前，已超過2,289萬人領取，占符合領取資格者96%以上，三倍券領用至今年12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達6至7成以上。
經濟部推估，從振興三倍券數位綁定，消費滿額3,000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6,000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1,000億元。
蘇揆聽取報告後表示，當三倍券逐漸展現成果，再回頭看，當初許多人建議發現金，日本就是最好的借鏡，日本政府4月起發放每人10萬日圓現金、總額12兆日圓，但媒體報導這些現金並未充分用在消費上，反被存起來。
蘇揆表示，日本8月的零售業銷售額，也比去年同期減少約2%，行政院當初堅定選擇不採直接發現金方式，而是以紙本及數位方式發行三倍券，且一定要自付1,000元，就是要避免這種情形發生。
經濟部次長林全能在院會後記者會說明，目前三倍券還有144億元在市面上，這144億元後續可產生的商機，將由店家繼續自主推出優惠措施來刺激商機，不過中央目前不會再繼續推出加碼措施。
行政院發言人丁怡銘表示，對於這144億元，有地方縣市首長在院會上提及認為剩餘時間有點短，是否要延期（延長使用期限），這部分須再評估； 他說，蘇揆也有提及若還有剩餘（未領）的三倍券，是否要提出其他獎勵措施，這部分行政院也會再盤點剩餘三倍券數量再行討論。
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