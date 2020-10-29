中小企業女性負責人近年占比微增 去年底占36.8％

主計總處指出，依經濟部統計，近年來我國中小企業家數逐年增加，而女性負責人的占比也增加，去年底女性負責人占36.8%，較103年增加0.2個百分點。

108年底中小企業計149.1萬家，較107年底增2.5萬家或增1.7％，與103年底相較，則增13.8萬家或增10.2％。去年中小企業占企業總數比重達 97.7％，變動不大。

而按負責人性別觀察，108年底中小企業負責人為男性者占63.2％，女性者占36.8％。與103年底36.6%占比相較，女性負責人占比略增。

女性多開什麼公司呢？統計女性負責人在中小企業各行業中的比重，以服務業占39.3%最多，製造業占28.6%。服務業中的教育服務業，女性負責人占46.5%，又是各類服務業中占最高的。