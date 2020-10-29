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德、法二度封鎖全國 IMF預估明年「V型反彈」無望了？

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
法國總統馬克宏當地時間10月28日晚發表全國電視直播講話，宣佈法國將於10月30日實施第二次全國封城，以應對日益惡化的疫情挑戰。圖為28日正在營業中的一家巴黎中餐館。中新社
法國總統馬克宏當地時間10月28日晚發表全國電視直播講話，宣佈法國將於10月30日實施第二次全國封城，以應對日益惡化的疫情挑戰。圖為28日正在營業中的一家巴黎中餐館。中新社

經濟部統計處今（29）日發布「當前經濟情勢概況」報告，在國外經濟部分，隨各國陸續重啟經濟活動，IHS Markit及IMF均預測2021年的全球經濟成長率，在生產、消費活動回復下恢復成長，可望呈現「V型反彈」，各成長4.4%、5.2%。

不過，新冠肺炎疫情在歐洲持續惡化，歐洲前兩大經濟體德國和法國為防止病毒進一步擴散，近日先後宣布實施為期至少一個月的封鎖措施，而這也是德國、法國二度封鎖全國，為明年的全球景氣復甦再添變數。

根據經濟部統計處資料顯示，歐元區8月按歐元計出口年減12.3%，出口動能持續疲弱。工業生產年減7.2%，主因資本財產出大幅減少所致。歐元區因疫情再度升溫使經濟復甦步伐放緩，8月失業率升至8.1%，連續第5個月上升。零售銷售則因食品飲料煙酒銷售增加，年增 3.7%。

所幸其餘主要經濟體國家都是朝復甦發展，美國就業市場及零售銷售回溫，中國大陸經濟亦持續復甦，日本出口及工業生產減幅收斂，南韓出口結束6個月負成長。

但，值得注意的是，主要國家出口仍顯疲弱，但減幅縮小。經濟部統計處指出， 9月我國及中國大陸出口年增幅度進一步擴大為9.4%、9.9%，南韓也轉呈正成長7.6%，其他主要國家年減幅度均趨緩。

經濟部統計處表示，受疫情拖累，今年以來各國出口動能明顯疲弱，今年1~9月除我國出口年增2.4%外，其他主要國家出口均呈下滑，其中日本、美國、歐元區皆呈雙位數下滑。

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