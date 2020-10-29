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判決出爐！聯電承認侵害營業秘密 以17.3億元罰金和解

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聯電認罪遭美罰6千萬美元 為刑事商業秘密第二大罰款

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
盜竊商業秘密，聯電今發聲明表示認罪。 美聯社
盜竊商業秘密，聯電今發聲明表示認罪。 美聯社

美國司法部宣布聯電（2303）對盜竊商業秘密罪表示認罪，並被判處罰款6,000萬美元（約新台幣17.3億元），以換取其與美國政府合作的秘密協議。聯電發言人劉啟東也表示，該案目前在刑事部分已確定終結，而民事部分就是與美光之間的訴訟，目前仍在進行中惟近年來案情呈現停滯沒有新的進展。

聯邦大陪審團於2018年9月對聯電以及中國的國有企業福建金華，以及三人串謀盜竊提出起訴，為福建金華的利益而轉載並擁有美國半導體公司美光科技的商業機密。由於今天的有罪認罪，並根據隨附的認罪協議，聯電將被處以罰款，這是刑事商業秘密訴訟中的第二大罰款。試用期為三年，並與美國合作。

聯電承認商業秘密盜竊罪，而美國對聯電的其他刑事指控和類似的民事訴訟將被駁回。福建金華及其三名被告的刑事訴訟將繼續進行，民事訴訟也將繼續執行，以期阻止福建金華從被盜竊的商業秘密中進一步轉移使用福建金華製造的產品，並將其使用到美國。

劉啟東也表示，該案目前在刑事部分，在美國司法部做出宣布並確定罰款6,000萬美元之後，已確定終結，而民事部分就是與美光之間的訴訟，惟相關的民事案件，劉啟東僅指出，目前司法案件進行中，不便多做評論，目前相關民事案仍在進行中，惟近年來案情呈現停滯沒有新的進展。

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