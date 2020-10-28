民團質疑身障者淪勞保贊助戶 勞部：持續通盤研議

身心障礙聯盟今天表示，希望能制定身障者提早退休的相關配套措施，但勞動部卻毫無作為，讓全台17萬名身障工作者淪「勞保贊助戶」。勞動部表示，過去曾討論身障者提早請領老年年金不需減額，但多數認為應從社會保險、福利等作通盤考量。

身心障礙聯盟理事長劉金鐘說，根據衛生福利部統計，身障者的平均餘命僅一般民眾的7成，老化速度更比一般民眾快，54歲即步入老年，很多身障勞工因體力無法勝任工作，不是苦撐在工作崗位上，就是被迫提早離開職場，這些身障勞工多年來依法投保勞保，卻淪為勞保贊助戶，老年的經濟生活安全保障嚴重不足。

劉金鐘說，全台118萬名身障人口中，約有17萬人參加勞保，但根據勞動部「身心障礙者勞動狀況調查報告」顯示，有26%身障者在工作上遭遇困難，其中以體力無法勝任為大宗。

他指出，「身心障礙者權益保障法」民國96年增訂第47條，明訂因應身障者提前老化，中央勞工主管機關應建立身障勞工提早退休機制，以保障其退休後的生活，但勞動部對此條文僅回應「因疾病或傷害而失能勞工得以請領勞保失能給付」，完全是不同層面的問題，給付金額也差很多。

劉金鐘強調，身障者若提早退休恐無法請領老年年金，若強撐至退休年齡，也可能因健康狀況提早死亡，享用年金的平均餘命較常人少，淪為「勞保贊助戶」，呼籲勞動部針對身障勞工訂定完善的提前退休機制，保障退休生活。

對於勞動部多年來在保障身障勞工權益上毫無作為，障盟今天也到監察院提出陳情書，呼籲監委行使調查，促使勞動部儘早修法，納入身心障礙勞工提早退休機制，並考慮身障勞工遭公司逼退的可能性和其配套措施。

勞動部勞動保險司司長白麗真表示，勞動部對於身障者權益相當重視，因此在身障者前端就業權益上做了很多讓身障者續留職場的努力，包含職務再設計等，但若身心障礙者要退離職場、離開勞動市場，依照現行保障體系，有失能跟老年年金以及勞工退休金。

白麗真指出，依照現行規定，勞退金請領年齡必須達60歲，但如果未滿60歲領失能年金或是一定程度身障者就可不受請領年齡限制，至於失能年金部分，只要經醫師評估終身無工作能力或是工作能力減損達70%以上、無法重回職場，身心障礙者有這樣狀況都能請領失能年金。

白麗真也提到，如果身心障礙者沒有達到法定勞保老年年金請領年齡，可以提前5年申請減額年金，過去曾有身障者提出意見、希望提前請領可以不用減額，但經大眾討論認為應該從社會保險、福利等作通盤考量。