行政院：振興三倍券創商機 將超越原預估值1,000億元

行政院今（28）日表示，經濟部明日將於行政院院會陳報的報告指出，並以目前民眾請領回饋平均消費近6,000元評估，預期振興三倍券整體創造的商機，將超過當初預估的1,000億元；此外，報告也指出，事實證明，以振興三倍券等振興消費措施取代發放現金，確實發揮振興經濟的效果。

行政院發言人丁怡銘轉述，明日的行政院院會將安排經濟部報告「推動振興消費措施現階段成果」。報告表示，行政院長蘇貞昌表示在疫情趨緩後，各部會推出振興消費措施，地方政府及店家也紛紛提出加碼活動響應，在公私部門通力合作下，共同加速台灣內需市場復甦。

報告指出，在疫情趨緩後，政府推出振興三倍券，各部會也推動振興消費措施，地方政府與店家也紛紛提出加碼活動響應，經濟部統計處近期公布的調查顯示，零售業7月終止連續五個月負成長，8、9月創下歷年同月新高。

報告指出，至於餐飲業從7月份減幅度縮小，9月也創下歷年同月新高，而主計總處公布，今年上半年我國經濟成長率為0.78%，預測全年經濟成長率1.56%，是亞洲四小龍唯一正成長，從以上數據，在在顯示出各部會推動的振興消費措施已有顯著的成果。

報告表示，反觀鄰近國家，媒體報導日本政府4月啟動總額約12兆日圓每人發放現金的補貼措施，但有些民眾卻將其存起來，並未充分用在消費上，7月零售業銷售額仍低於疫情前水準，補貼措施成效不彰。

報告也回頭檢視我國振興措施，表示對照在振興三倍券規劃初期，國人或有支持發放現金等不同的聲音，但事實證明，以振興三倍券等振興消費措施，取代發放現金，確實發揮了振興經濟的效果。

報告指出，振興三倍券自7月15日開放領券以來，截至目前，已超過2,289萬人領取，占符合領取資格者96%以上，三倍券領用至今年12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達6至7成以上。

報告評估，從振興三倍券數位綁定，消費滿額3,000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6,000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1,000億元。