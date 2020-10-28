賴清德：放棄人定勝天理念 與大自然和諧共處

副總統賴清德今（28）日出席活動時表示，今年是台灣50幾年來第一次沒有颱風，必須放棄人定勝天的理念，把觀念調整為重視生命、資源循環利用，與大自然相處；他也說，工程技術再高超，內心都應該對老天謙卑，必須與大自然和諧共處，否則反撲是非常厲害。

賴清德今日出席「台灣農業工程學會109年年會」，他肯定農業工程人員在臺灣農業建設及水資源建設上，扮演關鍵角色，也期許未來農業工程建設應與大自然和諧共處，並綜合考量國土保護、水源涵養、維護自然景觀等要素，讓台灣的農業工程建設有更進一步的發展。

賴清德指出，台南市跟台灣很多地方都一樣，逢雨必淹，無雨則缺水，在擔任台南市長任內，為了解決台南市淹水成災的問題，每年在雨季來臨前，一定要先做好疏通側溝；接著進行下水道的疏濬。

賴清德說，同時，提出應急工程計畫，利用農田當滯洪池、用快速道路當二線的堤防，解決支流的問題；經濟部水利署則提出綜合型的治水方案，包含興建滯洪池、築堤防，造抽水站及做疏洪道等，中央與地方合作，短短三年間，大幅改善台南市淹水的問題。

賴清德提到，台南市的缺水問題也是由地方政府及水利署共同合作解決。他說，地方政府提出開源節流、調度備援，尤其農田掌水工計畫深具成效，初期一年約省下６,000萬噸的水，後來他離開台南市時，每年已經可省9,000萬噸的水。

賴清德解釋，這就是為什麼今年已10月底，颱風沒有進來，但是台南市二期稻作沒有休耕，民生用水也沒有限制，這都是過去大家努力的結果。他說，後來擔任行政院長，也把台南市經驗帶到中央與水利署等相關單位一起合作，讓台灣五缺問題中的水資源缺少，得到明顯改善。

賴清德說，農業工程人員所做的是攸關台灣國家安全的重大建設，真的要引以自豪，也必須要反省；賴清德說，這反映在農業工程上的做法，就是國土保護、水源涵養、自然景觀的維持以及文化歷史的維護等。