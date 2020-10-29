擺脫中年危機 施昇輝靠長期投資實現財富自由

出版多本暢銷財經書籍的知名作家施昇輝，常常與許多人分享他的ETF投資策略，受到許多粉絲歡迎。但他其實在43歲時遭逢中年失業，所幸透過找到適合的投資策略，讓他提早實現財富自由。專家透露，40世代面臨的生活挑戰眾多，在投資上應該提早為風險做好規劃，才能避免遇到突發狀況時，可能造成的財務窘境。

施昇輝認為找到對的投資方法，穩穩賺更有機會達成財富自由的目標。 圖／吳欣穎 攝影

2003年是施昇輝的人生低谷，也是人生的轉捩點。當時43歲的他，擔任證券業承銷部主管，卻因部門投資虧損，讓他在中年階段遇上了失業的困境。所幸，當時的房貸已還清，也有足夠的保險可以應付突發狀況，因此，他做了人生另一個重大決定，成為專職投資人。

過往每年投資報酬率可達10%的他，在2008年的金融海嘯中，資產虧損金額達到七位數，這場股災讓他焦慮的睡不著午覺，卻也頓悟，若投資能跟著大盤指數走，至少可規避投資個股可能倒閉的風險。因此，施昇輝立刻把手上所有股票賣掉，全部投入追蹤大盤指數的元大台灣50(0050)，透過穩定領股息加上股市復甦賺到的資本利得，讓他往後的投資不再焦慮。

新光銀行經理方明傑表示，像施昇輝一樣的40世代，多半肩負的責任重大，一旦遇到中年失業危機，可能會對家庭的財務造成直接的影響。他建議，這年紀的族群，投資不宜躁進，應該找到穩定的投資標的，搭配持續累積，創造合理收益。

例如，每個月都投入6%投資報酬率的產品，假設一個月存2萬，一年累積24萬，10多年下來就有數百萬元，如果把資金拉大，複利的效果會相當不錯。就算不是很懂市場，只要選擇適合的投資標的，善用定期定額的方式，要達成個人財務目標也不會是難事。