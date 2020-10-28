友達公告 將展開自紐約證交所股票下市註銷作業

友達（2409）今（28）日公告，友達擬向美國證券交易委員會辦理註銷友達美國存託股票和其所代表普通股之註冊。

友達光電（ OTC： AUOTY， TWSE：2409）今日宣布友達擬向美國證券交易委員會（SEC）辦理註銷，其美國存託股票（ADSs）和其所代表普通股之註冊，並終止1934年證券交易法及其修正下的申報義務。

友達表示，辦理註銷ADSs註冊係基於多重考慮，包含因維持ADSs在SEC之註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務而產生的重大行政負擔和維持成本，友達董事會同意向SEC辦理註銷其ADSs和其所代表普通股之註冊。

友達已於2019年9月20日向SEC提交Form 25申請，將友達ADSs自紐約證券交易所（NYSE）下市，並於2019年10月1日轉換至美國櫃檯買賣市場（over-the-counter market）交易。由於友達已達註銷註冊條件，本公司擬於2020年10月28日（或其前後）依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷ADSs及其代表之普通股之註冊。提交Form 15F後，除非Form 15F遭撤回或拒絕，否則本公司將暫停其所有美國證交法下的申報義務。友達ADSs在SEC的註冊註銷及美國證交法下的申報義務之終止，預計將於提交Form 15F後90天生效。

註銷註冊後，友達美國存託憑證計劃將維持為參與型第一級ADS計劃(「Level 1 ADS program」)，美國投資者和本公司ADSs的既有持有者能繼續持有，並在美國櫃檯買賣市場交易本公司的ADSs。

提交Form 15F後，友達將於公司官網www.auo.com公布美國證交法12g3-2（b）所要求之資訊，本公司亦將繼續遵守台灣證券交易所上市公司的財務申報及其他責任。

友達表示，由於台灣證券交易法和監管規章日趨先進，國際投資人亦可於公開資訊觀測站取得與本公司相關的財務和監管資訊。在上述申請生效前，友達保留延後或撤回上述申請案的權利，並將依法發布進一步的公告。