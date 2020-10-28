財政部對印度等四國進口陶瓷面磚 展開反傾銷調查

財政部關務署表示，國內產業台灣陶瓷工業同業公會及冠軍建材股份有限公司等三家公司，申請對自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅，財政部今（28）日公告展開調查。

關務署表示，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，財政部已依法移請經濟部就有無對我國產業造成損害進行調查，經濟部依規定應在接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部。

若經認定有損害我國產業者，財政部應在接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷的初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。

關務署指出，此案涉案貨物是以黏土或其他無機質原料加以成型，經高溫燒結而成，無論有釉或無釉，且最高耐熱溫度未達攝氏1,500度之陶瓷面磚，包括壁磚、地磚及鋪面磚等；且其貨品規格為厚度未達21公厘、各邊長為7公分或以上、吸水率以重量計不超過17%的面磚；主要用作牆面、地面之裝修材料，同時具有裝飾及保護功能。

關務署也說明，此案調查範圍排除異形陶瓷面磚，利害關係人如欲就涉案貨物範圍或公告內容表示意見或提供資料，請於公告日起20日內將書面資料正本提供關務署。