從台灣精品獎選拔結果 看出四大產業發展趨勢

台灣具指標性的年度選拔活動-台灣精品獎，選拔結果出爐。經濟部貿易局指出，今年台灣精品得獎以資通訊類獲獎比例占31.6%為最高，其次是機械及零組件類占比19.2%、家用設備及五金建材類占12.9%居第三位。

貿易局進一步分析，由今年台灣精品獎選拔結果可看出四大產業發展趨勢。一是今年受疫情影響，防疫概念的產品及商機應運而生，本屆結合AI、物聯網的醫療健康器材及外科手術類報名件數增加10%，顯示台灣醫療產業結合資通訊技術的趨勢。二是智慧機械、工具機、協作機器人、工業智慧監控等精密機械產品報名件數大增40%，表現亮眼，展現台灣智慧機械整體解決方案及差異化的競爭實力。

第三個趨勢則是電競產品風潮仍持續延燒，如電競筆電、高階顯示卡等周邊設備皆有獲獎，貿易局表示，這反映出業界軟硬體整合，產業鏈日益完善的趨勢。至於第四個趨勢則是，電動腳踏車及電動摩托車等產品亦呈數倍成長，凸顯我國產業發展已能呼應全球綠色運輸、環保及永續生活的要求。

貿易局指出，今年共有252家企業433件產品獲得台灣精品這項殊榮。其中30件台灣精品得獎產品入圍台灣精品的最高榮譽-金、銀質獎，並於11月間進行國內外委員評選作業，最終結果將於11月25日頒獎典禮中公布。