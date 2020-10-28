疫情之後 貿易戰成台企最憂風險

在新冠肺炎疫情的催化下，美中貿易戰風險躍升台灣企業最擔心的問題，安侯建業聯合會計師事務所今（28）日發布《2020台灣CEO前瞻大調查》，比較疫情前後全台高營收企業CEO所擔憂的風險議題，發現受訪CEO在疫情前最重視氣候變遷風險，疫情後卻發現「國家屬地主義」風險更嚴重，近三成CEO將其視為首要威脅。

安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆表示，今年的調查共分為二梯次，第一梯調查是在年初針對全球高營收企業逾千名CEO進行調查；但由於今年遇到新冠肺炎疫情，因此在7月至8月間再針對其中300多名CEO進行追蹤調查，觀察疫情前後企業CEO的態度變化。

于紀隆表示，在全球尺度上，受訪CEO們在疫情前最重視氣候變遷風險；然而在新冠肺炎疫情爆發之後，「人才」及「供應鏈」卻攀上全球CEO最在意的風險，分別有21％及18％受訪CEO，將這兩項風險列為威脅企業最嚴重的問題。

與全球企業家著眼點不同，針對台灣CEO的風險意識更存在很不同的結果，安侯建業執行長曾國禓指出，在疫情爆發之前，台灣CEO最重視氣候變遷風險；然而在疫情爆發之後，「國家屬地主義」風險卻躍升第一，高達28％CEO將其列為對企業最有威脅的風險因子，但是在疫情前卻只占4％。

根據調查結果，除了美中貿易戰帶來的屬地主義風險，台灣CEO在疫情後最重視的風險議題，還包括新興科技、供應鏈及人才風險。安侯建業全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰指出，近幾年來美中兩大經濟體發生關稅貿易戰，但其實貿易戰已經持續二年多，新冠肺炎疫情的出現，作用在於催化貿易戰加劇。

陳彩凰表示，疫後許多歐美客戶開始要求台廠，須提供非中國大陸產製的商品，這也讓台廠更需要全球營運據點，或是將在地供應納入考量。

疫情讓遠距辦公成為必須措施，也讓數位轉型受到重視，安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏指出，台灣CEO相較不擔心數位轉型走太慢，有54％受訪CEO指出，他們早已走在數位轉型的軌道上，不必為了疫情特別轉型；不過新興科技無論在疫情前後，都是台灣CEO最重視的風險議題，無論是流程自動化、雲端科技跟人工智慧等技術，都是下一檔次要努力的目標。