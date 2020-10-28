美總統大選倒數 徐旭東：誰當選對台灣都沒影響

美國總統大選將至，遠東集團董事長徐旭東認為，不論是川普或是拜登當選，對台灣都沒有影響。但被問及誰較可能當選，他則笑說：「我已經知道了，但過幾天（選後）再告訴你。」

徐旭東認為，而新當選人走向左或右就要觀察，拜登是他的母校、聖母大學法律系教授，是一流的人才，很不容易，美國有些地方太民主，但是有他的特徵，都有意見表達的空間，有研討的環境，而台灣這邊他不敢批評，「今天為了電視台搞到這個樣子，基本上還是應該大家要平衡一點。」

而遠百（2903）轉投資遠東SOGO今舉行周年慶造勢大會，徐旭東宣示今年12天的檔期業績要挑戰108億元。他也說，受到各種因素影響，今年是很挑戰的一年，希望透過周年慶把上半年因為疫情流失的業績補回來。

徐旭東認為，政府日前發的三倍券的確是蠻成功的，也一定程度的刺激民眾的消費意願。而疫情造對百貨零售業也成衝擊，特別是電子商務快速發展，他則說，不論是實體或虛擬通路都有需求在，持續成長是必然，電商雖然方便，但仍有很多人就是喜歡出門逛街。

遠東SOGO總經理黃晴雯則認為，每年台灣有超過1700萬的出國人次，光是第四季就有400萬人次，而今年因疫情無法出國的人都留在台灣，這400萬人次就是業績爆發的動能。