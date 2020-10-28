KPMG調查 台灣企業CEO認為國家屬地主義是最大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，今年主題為「COVID-19疫情的衝擊」，調查結果發現疫後影響台灣企業的五大風險: 國家屬地主義風險(28%)、新興/顛覆性科技風險(20%)、供應鏈風險(18%)、人才風險(12%)、營運風險(10%)，其中「供應鏈風險」與「人才風險」疫後更躍升成為第三與第四大風險。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，疫情讓人才流通受到阻礙，不論是國際人才交流或跨國創新能力等都受到衝擊，因此企業在面臨人才需求上需重新定位與思考。而針對供應鏈，于紀隆說，過去20年來，中國大陸占全球製造業比率急增，因此疫情發生初期對科技、製造與藥品業等的供應產生嚴重衝擊，突顯供應鏈斷鏈的風險，因此未來CEO在供應鏈的布局將需更加全面。

這份調查報告發現，疫情之後供應鏈風險已躍升為企業風險前三名，78%台灣CEO在疫情爆發後表示需重新思考全球供應鏈布局，全球(67%)與亞太(73%)也有七成左右的CEO認為需再調整其供應鏈策略。KPMG執行長曾國禓表示，中美貿易戰使全球經濟遭逢嚴峻的挑戰，加上今年初突如其來的疫情，更是彰顯全球供應鏈問題及其脆弱度，過去的規模經濟優勢--國家集中化已逐漸被削弱，他認為，為避免斷鏈危機，企業已開始重新思考風險控管，甚至考慮「在地生產、短鏈調整」，這都是未來供應鏈管理的方式之一。