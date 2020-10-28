快訊

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

KPMG調查 台灣企業CEO認為國家屬地主義是最大風險

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG安侯建業執行長曾國禓。記者賴昭穎／攝影
KPMG安侯建業執行長曾國禓。記者賴昭穎／攝影

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，今年主題為「COVID-19疫情的衝擊」，調查結果發現疫後影響台灣企業的五大風險: 國家屬地主義風險(28%)、新興/顛覆性科技風險(20%)、供應鏈風險(18%)、人才風險(12%)、營運風險(10%)，其中「供應鏈風險」與「人才風險」疫後更躍升成為第三與第四大風險。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，疫情讓人才流通受到阻礙，不論是國際人才交流或跨國創新能力等都受到衝擊，因此企業在面臨人才需求上需重新定位與思考。而針對供應鏈，于紀隆說，過去20年來，中國大陸占全球製造業比率急增，因此疫情發生初期對科技、製造與藥品業等的供應產生嚴重衝擊，突顯供應鏈斷鏈的風險，因此未來CEO在供應鏈的布局將需更加全面。

這份調查報告發現，疫情之後供應鏈風險已躍升為企業風險前三名，78%台灣CEO在疫情爆發後表示需重新思考全球供應鏈布局，全球(67%)與亞太(73%)也有七成左右的CEO認為需再調整其供應鏈策略。KPMG執行長曾國禓表示，中美貿易戰使全球經濟遭逢嚴峻的挑戰，加上今年初突如其來的疫情，更是彰顯全球供應鏈問題及其脆弱度，過去的規模經濟優勢--國家集中化已逐漸被削弱，他認為，為避免斷鏈危機，企業已開始重新思考風險控管，甚至考慮「在地生產、短鏈調整」，這都是未來供應鏈管理的方式之一。

KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰則說，近幾年來美中兩大經濟體發生關稅貿易戰，台商的供應鏈布局更調整以南向東協國家為其首選，台商應該注意以下三點不變之處。她說，東協國家享有人口紅利、廣大內需市場及簽署眾多自由貿易協定，未來幾年區域市場整合勢必將加速，因此台商比需把握南向的時效性，再來，她也表示，台商企業長期聚焦代工型態，許多產品雖有高全球市佔率，但附加價值並不高，透過此次全球總體環境變遷的契機，如台灣可集中資源改善原產業結構，並突破過去經營發展的思維，建立自有品牌及通路並配合台灣原有研發、製造優勢，對於台灣產業結構的健全發展。

KPMG安侯建業主席于紀隆。記者賴昭穎／攝影
KPMG安侯建業主席于紀隆。記者賴昭穎／攝影
KPMG今天發布2020台灣CEO前瞻大調查。圖／KPMG提供
KPMG今天發布2020台灣CEO前瞻大調查。圖／KPMG提供

疫情 台商 貿易戰

延伸閱讀

疫後新思維 調查：八成CEO重新思考全球布局

劉大年／正視全球區域經濟整合新趨勢

渣打：七成企業想移出大陸

談美國總統大選 陳其邁：不管哪個政黨都有綿密交往

相關新聞

疫後新思維 調查：八成CEO重新思考全球布局

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2020台灣CEO前瞻大調查 」，由於今年全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，也深刻影響...

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

勞動部長許銘春今（28）日在立法院表示，目前勞保提存率僅7.16%，主要是勞保費率偏低、收入少，加上少子化、老年化人口結...

勞保年改怎麼改？ 勞長：朝調整費率等5面向評估

勞動部長許銘春今早赴立院衛環委員會進行勞保年金財務危機改善措施及因應對策專案報告，報告提及將從掌握財務狀況、依法調整費率...

電子零組件出口 占比創高

電子零組件是今年出口最重要的動能，財政部昨（27）日發布統計通報指出，今年前九月電子零組件占總出口比重近四成，占比創下空...

勞保年改報告沒具體內容？藍委批：浪費大家時間

勞動部今在立院衛環委員會進行勞保年金財務危機具體因應對策報告，挨藍營立委批報告文不對題，未提及具體作為，浪費大家時間。勞...

美總統大選倒數 徐旭東：誰當選對台灣都沒影響

美國總統大選將至，遠東集團董事長徐旭東認為，不論是川普或是拜登當選，對台灣都沒有影響。但被問及誰較可能當選，他則笑說：「...

KPMG調查 台灣企業CEO認為國家屬地主義是最大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，今年主題為「COVID-19疫情的衝擊」，調查...

勞保提存率僅7.16％ 許銘春：勞保費率偏低、少子化

勞動部長許銘春上午在立法院表示，目前勞保提存率僅7.16%，主要是勞保費率偏低、收入少，加上少子化、老年化人口結構，致勞...

9月景氣燈號 連二綠

國發會昨（27）日發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較上月增加一分，燈號為連續第二個月亮出綠燈；景氣領先、同時指...

台積專利申請數 蟬聯第一

經濟部智慧財產局昨（27）日公布今年第3季智慧財產權趨勢，本國人發明專利申請數量上，台積電再度奪下榜首，不僅連續第六季拿...

商標註冊 飆破2萬件

經濟部智慧財產局昨（27）日公布今年第3季智慧財產權趨勢，在商標註冊受理申請部分達2萬6,113件，較上年同期增加17%...

紫南宮文創布局？ 第三季商標申請數全台第九名

經濟部智慧局今日公布今年第三季智慧財產權趨勢，商標註冊方面申請高達二萬六一一三件，創下歷史新高紀錄，其中本國人商標申請首...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。