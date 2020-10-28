KPMG調查 台灣企業CEO認為國家屬地主義是最大風險
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2020台灣CEO前瞻大調查」，今年主題為「COVID-19疫情的衝擊」，調查結果發現疫後影響台灣企業的五大風險: 國家屬地主義風險(28%)、新興/顛覆性科技風險(20%)、供應鏈風險(18%)、人才風險(12%)、營運風險(10%)，其中「供應鏈風險」與「人才風險」疫後更躍升成為第三與第四大風險。
KPMG安侯建業主席于紀隆認為，疫情讓人才流通受到阻礙，不論是國際人才交流或跨國創新能力等都受到衝擊，因此企業在面臨人才需求上需重新定位與思考。而針對供應鏈，于紀隆說，過去20年來，中國大陸占全球製造業比率急增，因此疫情發生初期對科技、製造與藥品業等的供應產生嚴重衝擊，突顯供應鏈斷鏈的風險，因此未來CEO在供應鏈的布局將需更加全面。
這份調查報告發現，疫情之後供應鏈風險已躍升為企業風險前三名，78%台灣CEO在疫情爆發後表示需重新思考全球供應鏈布局，全球(67%)與亞太(73%)也有七成左右的CEO認為需再調整其供應鏈策略。KPMG執行長曾國禓表示，中美貿易戰使全球經濟遭逢嚴峻的挑戰，加上今年初突如其來的疫情，更是彰顯全球供應鏈問題及其脆弱度，過去的規模經濟優勢--國家集中化已逐漸被削弱，他認為，為避免斷鏈危機，企業已開始重新思考風險控管，甚至考慮「在地生產、短鏈調整」，這都是未來供應鏈管理的方式之一。
KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰則說，近幾年來美中兩大經濟體發生關稅貿易戰，台商的供應鏈布局更調整以南向東協國家為其首選，台商應該注意以下三點不變之處。她說，東協國家享有人口紅利、廣大內需市場及簽署眾多自由貿易協定，未來幾年區域市場整合勢必將加速，因此台商比需把握南向的時效性，再來，她也表示，台商企業長期聚焦代工型態，許多產品雖有高全球市佔率，但附加價值並不高，透過此次全球總體環境變遷的契機，如台灣可集中資源改善原產業結構，並突破過去經營發展的思維，建立自有品牌及通路並配合台灣原有研發、製造優勢，對於台灣產業結構的健全發展。
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