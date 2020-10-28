慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元
勞動部長許銘春今（28）日在立法院表示，目前勞保提存率僅7.16%，主要是勞保費率偏低、收入少，加上少子化、老年化人口結構，致勞保提存率低，這是一個問題。
許銘春今日赴立院社福及衛環委員會進行勞保年金財務危機改善措施及因應對策專案報告，民進黨籍立委楊曜質詢指出，歐美國家勞保多採確定給付制，2019年很多OECD國家勞保提存率達100%，年金制度就很穩定。他詢問勞保提存率是多少？
許銘春表示，目前勞保提存率僅7.16%。楊曜則說，勞保每100元支出，僅有7.16元準備金。
許銘春進一步表示，勞保收入偏低、費率偏低，加上少子化、老年化人口結構，致繳保費的人也少，這的確是個問題。
許銘春在今天報告中也提及將從掌握財務狀況、依法調整費率、強化查核及管理機制、撥補勞保基金、續推勞保年金制度改革五大面向因應，許銘春在會前受訪時表示，目前還在蒐集各界意見，討論後才會對外說明。
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