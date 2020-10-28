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曾文水庫蓄水率續跌 彰化到高雄水情轉為綠燈提醒

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

曾文水庫蓄水率僅剩26.8%，又即將進入枯水期，台水公司今（28）日提醒，經濟部為提前部署已於10月14日起桃園、新竹、苗栗及台中地區調整為減壓供水的黃燈，並於10月26日宣布彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄地區的水情燈號轉為綠燈水情提醒。

台水公司指出，今年下半年因無颱風侵台，6月至今降雨是自1993年以來最少的一年，面對近年來最嚴峻的挑戰，台水公司已成立旱災緊急應變小組，持續滾動檢討各項供水措施，黃燈水情減壓供水地區將於每日23時至隔日5時離峰時段減壓供水，水情綠燈區域民生及產業用水正常。

此外，針對各項抗旱作為，台水公司已於官方網站成立抗旱專區公告，並將依實際需求設置臨時供水站，並呼籲國人共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以度過今年旱象。

台水 抗旱 經濟部

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