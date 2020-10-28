兆豐銀房貸數位平台 贈美食外送2,000元優惠券

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行「房貸e把兆」數位平台自2019 年上線後，使用人次快速成長，今年8月藉由使用本平台進而經兆豐銀行核准之房貸金額更較去年同期大幅成長66%，創下上線以來18個月新高，也讓房貸市佔率排名擠進前十大。

看好第4季房市動能依然強勁，兆豐銀行為鼓勵有房貸需求的民眾多加利用線上貸款申請方式，即日起到12月底止，推出「今天，我想點『兆豐房貸』！」活動，只要民眾進入兆豐銀行官方網站，點選貸款/房貸線上申請，並於2021年1月底前完成撥款，可獲得「美食外送優惠券2,000元」抽獎機會。

兆豐銀表示，該行「房貸e把兆」數位平台提供民眾線上快速查詢房價行情、生活機能、貸款額度利率等資訊，一站式服務滿足民眾從看房、買房到辦理房貸的各項需求，並結合銀行後端系統，導入機器人流程自動化及地理圖資系統，打造智慧鑑價作業流程，有效提升核貸效率，縮短民眾等待時間。今年7月，兆豐銀更將網站服務優化，推出全新改版的房貸e把兆網站，不僅簡化操作流程，並為民眾整合房價試算紀錄，讓房貸數位服務更具便利性；其中智慧估價模型及流程，更獲得經濟部智慧財產局六項新型專利。