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紫南宮文創布局？ 第三季商標申請數全台第九名

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
紫南宮是全台香火最鼎盛的宮廟，每年上百萬人來借還發財金。圖／本報資料照片
紫南宮是全台香火最鼎盛的宮廟，每年上百萬人來借還發財金。圖／本報資料照片

經濟部智慧局今日公布今年第三季智慧財產權趨勢，商標註冊方面申請高達二萬六一一三件，創下歷史新高紀錄，其中本國人商標申請首度突破二萬件。特別的是，在商標申請數前十大法人中，「紫南宮」竟然排在第九名，一口氣申請四十五個商標類別，為廟宇周邊商品「超前部署」。

智慧局統計，第三季商標註冊受理申請比去年同期增加百分之十七，外國人方面呈現負成長，光是本國人申請就達二萬○四九三件，年成長三成，也是一九九八年以來單季首度突破二萬件，達到歷史新高。

智慧局表示，本國人在第卅五類廣告、企業經營等申請三七六三件最多，以第五類藥品等增加四成、幅度最大。本國申請前十大法人以統一企業二一四件，位居第一；第二名為正在爭取衛廣執照的鏡電視，共七十六件。

在前十大法人中，赫見「紫南宮」入列，共申請四十五件。據智慧局資料顯示，這次紫南宮是將土地公、土地婆神像照片製成的黑白圖像申請商標，且一次申請所有商標類別，共四十五類。過去紫南宮就陸續申請不少包括金雞、錢母等商標圖案，智慧局官員表示，廟宇開發周邊商品越來越多樣化，就會有商標保護的需求。

商標 紫南宮 統一企業

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