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疫情帶動！第3季本國人商標申請創新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部智慧財產局今（27）日公布今年第3季智慧財產權趨勢，在商標註冊受理申請部分達26,113件，較上年同期增加17%。其中，本國人申請20,493件，成長30%，創下民國87年以來，單季首度突破2萬件，達到歷史新高。智慧局局長洪淑敏表示，主因是受到疫情影響。

洪淑敏進一步指出，在第3季本國人商標申請部分，不僅申請件數達到歷史新高，且占總件數的比例，亦由107年第3季的70%，逐步上升至109年第3季的78%，呈現商標申請高度集中在本國人的情形。

至於本國人商標申請以廣告、企業經營類申請3,763件最多，但以藥品增加40%的幅度最大。洪淑敏表示，主因是受到疫情影響，在廣告和企業經營部分，是因為疫情帶動電子商務，還有虛擬的線上販售。另外，增幅最大的藥品部分，則包括：營養補充品、口罩、消毒液等，這也都反應到疫情。

至於外國人申請商標最多的則以中國大陸1,245件最多，且多集中在電腦及科技產品，至於申請人方面，則以天才力量40件最多，洪淑敏指出，該公司為2018~2020年舉辦莫文蔚世界巡迴演唱會的娛樂公司。

此外，中小企業在第3季的發明專利申請件數也維持快速增長態勢，件數成長17%，已連續10季正成長，表現也相當亮眼。

商標 疫情

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