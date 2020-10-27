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電子零組件出口暢旺 六成仰賴陸港市場

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

電子零組件是今年出口最重要的動能，財政部今（27）日發布統計通報指出，今年前九月電子零組件占總出口比重近四成，占比創下空前高點，且逾六成仰賴中國大陸及香港市場。觀察在大陸的市占率，我國與南韓九年來皆維持冠亞軍地位，且我國領先南韓的幅度明顯擴大。

電子零組件當中，又以積體電路出口最旺。財政部表示，主要受惠於智慧型手機、新興科技運用商機，加上華為禁令拉貨效應、5G通訊等利多，以及國內半導體廠商技術優勢，讓積體電路產品需求居高不下。

財政部指出，若與出口態樣較為相似的南韓來比較，台灣稱霸於晶圓代工及封測，南韓則以記憶體製造見長，共同點是對陸港的電子零組件出口比重，長久以來都高於六成以上，相當仰賴陸港市場。

若反過來從中國大陸電子零組件進口市場觀察，台灣市占率從2010年的22%，到了2019年達30%，上升約8個百分點；南韓市占率則從2010年的18%，上升到2019年的19%左右，僅上升1個百分點。

若與其他各國比較，台灣在電子零組件出口表現相當亮眼，今年上半年我國年增率為20.2%，呈現大幅成長。而香港、美國、新加坡、中國大陸及日本年增率則在4.6%至9.8%之間，南韓負成長3.1%，馬來西亞負成長6.4%，而德國受到疫情拖累，年減18.5%。

財政部分析，台灣電子零組件出口亮眼，以及在陸市占率居冠，且領先韓國幅度擴大，至為關鍵的因素在於我國積體電路技術領先，較具競爭力。不過財政部也表示，近年大陸、南韓積極加碼投資半導體，美國、日本也蓄勢待發，未來我國在國際市場面臨的競爭壓力也會逐漸上升。

展望國內經濟表現，財政部表示，新興科技、遠距商機加速發展，而今年第3季回流台商進口資本設備年增31%，遠高於整體平均年增率的7%，可見台商回流產能持續擴充，再加上疫情控制得宜、國旅需求爆發、振興三倍券帶動消費，勞動市場好轉，「外溫內平」的景氣復甦趨勢也愈來愈明朗。

電子零組件 南韓 財政部

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