南山人壽推多元計畫培育保險幼苗 扎根保險教育

根據人力銀行最新調查結果指出，今年受到疫情拖累整體就業市場，南山人壽建議有志往金融保險產業發展的年輕學子提前佈局個人職場競爭力，在學期間可多參加企業與校系合辦的課程，或是利用企業推出的實習生計畫，求職選擇時可多留意各企業的儲備幹部計畫，讓求職贏在起跑點。

南山人壽代總經理范文偉表示，南山人壽積極培育校園人才。諸如儲備菁英計畫(Nan Shan Elite Program)、實習生計畫，以及與知名校系產學合作開辦保險實務課程等，希望藉由多元化的模式，讓有志於保險專業的潛力新血，自在學期間開始就享有培育的沃土；同時亦為國內的保險教育由下而上育成專業人才。

南山人壽自103年開始與台大財務金融學系合作，開辦壽險經營管理實務研討課程，結合南山人壽內外勤、產壽險的豐沛資源，除由總經理等高階主管親自授課，傳授學生最貼近實務經驗的精算、風控、保險科技等知識之外，另精心設計「企業實地分組參訪」、「實務導師指導」及「獎學金與實習計畫」等方式進行。

南山人壽已連續兩年進行儲備菁英的招募，南山人壽儲備菁英計畫(Nan Shan Elite Program)今年的招募熱度並未受疫情影響，履歷收件數反較去年逆勢增長約二成。南山人壽表示，南山人壽的儲備菁英計畫著重於培訓更深度的保險專業技能如投資、財務、業務、核保、理賠等專業後再橫向發展廣度。

已成為南山儲備菁英的成員多認為，南山在OJT(On the Job Training)訓練方面是由高階主管直接帶領，再加上快速的職涯發展制度及優於平均的薪酬水準，吸引他們投入南山。南山人壽提供實習機會，畢業後優先聘用。